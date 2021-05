Individuare le risorse disponibili su Days Gone potrebbe non essere un’impresa facile, dato che non sempre i giocatori avranno la certezza di poterne trovare.

In particolare, potrebbe essere problematico capire se una delle tante automobili sparse su Days Gone possiedano effettivamente loot recuperabile oppure se vi faranno solo perdere tempo.

In questa guida cercheremo dunque di spiegarvi come sapere se un’auto ha risorse, rivelandovi un trucco per individuarle velocemente.

Per ulteriori trucchi e suggerimenti su questo fantastico open world PlayStation, non perdetevi la nostra guida di Days Gone.

Come sapere se un’auto ha risorse su Days Gone

Doversi fermare davanti ogni singola auto individuata per scoprire se effettivamente c’è loot collezionabile oppure no può essere decisamente fastidioso e tedioso.

Per questo motivo, vi forniremo un utilissimo consiglio per capire fin da subito se l’auto di fronte a voi possiede effettivamente delle risorse collezionabili oppure no.

In Days Gone basterà semplicemente osservare qual è lo stato dell’automobile per capire se ci sono risorse pronte ad aspettarvi o se è il caso semplicemente di girare altrove.

Un trucco molto semplice che vi sveleremo immediatamente per riuscire a capirlo è osservare il bagagliaio o il cofano del veicolo in questione, assicurandovi che non siano già stati aperti da altri avventurieri.

Le uniche automobili che possiedono loot per voi sono infatti quelle con entrambe le porte saldamente chiuse: se il veicolo che vi siete ritrovati di fronte le possiederà già aperte, non perdete tempo e proseguite per la vostra strada.

In altre parole, dovrete sempre tenere gli occhi aperti, non solo per sopravvivere in questo mondo caotico ma anche per capire se vale la pena di fermarsi o di andare avanti.