Days Gone chiederà ai propri giocatori di esplorare il più possibile un mondo pieno di minacce: per poter riuscire ad avere la meglio dovremo sempre essere preparati al peggio.

Per questo motivo, sarà molto importante gestire al meglio i propri potenziamenti su Days Gone, capendo fin da subito a cosa sarebbe necessario dare la massima priorità.

In questa guida vi spiegheremo dunque quali sono i potenziamenti da fare per primi su Days Gone, descrivendovi perché dovreste concentrarvi proprio su quelli.

Per scoprire tutti i trucchi ed i suggerimenti dei nostri esperti, ricordatevi di consultare accuratamente la nostra guida di Days Gone.

Quali potenziamenti fare per primi su Days Gone?

All’interno di questo titolo spenderete la maggior parte del tempo in mezzo alla strada, pronti ad esplorare il mondo sempre saldamente in sella alla vostra fidata motocicletta.

Per questo motivo, i potenziamenti da fare per primi su Days Gone dovrebbero indiscutibilmente essere quelli legati al miglioramento della nostra motocicletta.

La vostra priorità sarà quindi potenziare la velocità del vostro veicolo, così da poter raggiungere i vostri obiettivi il prima possibile e spendere meno tempo possibile.

Non si tratterà di un enorme vantaggio all’inizio, ma quando i tragitti diventeranno sempre più lunghi noterete che essere più veloci sarà decisamente molto utile.

A tal proposito, sarà necessario fare in modo che la vostra motocicletta sia anche in grado di coprire le lunghe distanze, dato che spesso e volentieri dovrete andare alla ricerca di carburante.

Dato che non si tratta di un’attività particolarmente divertente e visto che, come già accennato, la vostra motocicletta è fondamentale, concentratevi dunque sul migliorare il serbatoio della vostra moto.

In questo modo, sarete in grado di conservare una maggiore quantità di carburante e potrete percorrere facilmente una grande quantità di chilometri.