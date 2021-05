Trattandosi di un open world immenso, Days Gone ci guiderà ad esplorare l’enorme mappa del gioco alla ricerca dei vari punti importanti, che saranno ovviamente molto distanziati.

Per questo motivo, sarà indispensabile riuscire a memorizzare fin da subito nella vostra mente come funziona il viaggio rapido di Days Gone, trattandosi una delle feature principali del gioco.

In questa guida di Days Gone vi sveleremo esattamente come usare il viaggio rapido e che cosa sarà necessario fare prima di poterlo utilizzare.

Per ulteriori trucchi e suggerimenti su quest’avventura realizzata da Bend Studio, non dimenticatevi di consultare la nostra guida di Days Gone.

Come usare il viaggio rapido su Days Gone

Prima che possiate utilizzare il viaggio rapido, sarà necessario sapere come sbloccare i vari punti di accesso per questa feature.

Sarà necessario quindi esplorare Days Gone ed individuare i siti di ricerca NERO e riuscire a trovare i campi amichevoli o quelli con imboscate.

Per sbloccare il checkpoint del sito di ricerca NERO sarà necessario semplicemente aprire l’unità medica mobile presente nell’area.

Per quanto riguarda invece i campi, dovrete invece limitarvi a completare l’imboscata o semplicemente ottenere un livello di fiducia pari ad 1, a seconda della tipologia da voi scelta.

Quest’ultimo processo dovrebbe essere abbastanza semplice da raggiungere, dato che potrete ottenerlo automaticamente procedendo nella storia principale.

Ricordatevi inoltre di assicurarvi che la vostra motocicletta disponga di abbastanza carburante perché possa essere in grado di eseguire il tragitto manualmente, anche se sceglierete di utilizzare il viaggio rapido.

Inoltre, non dovrà essere in condizioni disastrose: assicuratevi che il vostro veicolo rimanga sia sempre sano e sarete in grado di eseguire il viaggio rapido nella destinazione da voi desiderata.