Su Days Gone avrete a disposizione tantissimi modi per potervi migliorare, rendendo dunque difficile riuscire a capire a cosa dare la massima priorità.

Deacon avrà infatti la possibilità di guadagnare diverse abilità, che faciliteranno la nostra sopravvivenza nel freddo mondo di Days Gone.

In questa guida vi sveleremo dunque quali sono le migliori abilità per ogni categoria, spiegandovi perché dovreste cercare di ottenere proprio queste.

Se avete bisogno di altri suggerimenti e consigli per affrontare la vostra avventura, non perdetevi la nostra guida di Days Gone.

Le migliori abilità di Days Gone

Tutte le skill di questo titolo saranno incredibilmente utili, ma ve ne sonno alcune che potrebbero fare la differenza nei vostri primi minuti di gioco.

Per questo motivo, abbiamo deciso di selezionare le abilità di Days Gone basandoci su tutte le categorie Mischia, A Distanza e Sopravvivenza, ma tenendo conto unicamente dei primi 3 livelli sbloccabili.

In questo modo, saprete subito su cosa spendere immediatamente i vostri punti abilità faticosamente conquistati.

Mischia

La prima abilità in Mischia su cui dovreste concentrare i vostri sforzi è sicuramente Pit Stop, dato che vi permetterà di poter riparare le armi che si utilizzano nei combattimenti in mischia.

Per poter migliorare il loro utilizzo, vi consigliamo poi di sbloccare le seguenti abilità: Forza d’Urto e Resa dei Conti, che rispettivamente aumentano il danno inflitto e di effettuare colpi critici su nemici umani.

A Distanza

La prima abilità A Distanza di Days Gone che vi consigliamo di sbloccare è Colpo Concentrato: quando mirerete utilizzando un’arma da fuoco, il tempo sarà rallentato e vi permetterà di effettuare colpi più precisi alla testa.

Nel caso siate giocatori che amano invece muoversi molto, vi suggeriamo di sbloccare Toccata e Fuga e Soldato di Strada: la prima ci permetterà di poter mirare con precisione anche se non saremo fermi, mentre la seconda ci permetterà di ricaricare la nostra arma anche in corsa.

Se siete fan della balestra, consigliamo un’ultima abilità in grado di aumentarne considerevolmente il danno: Centro Perfetto.

Sopravvivenza

Per quanto riguarda invece la Sopravvivenza, vi consigliamo di sbloccare il prima possibile l’abilità Occhio di Falco, che vi permetterà di mostrare le piante sulla mini-mappa: saranno particolarmente utili per la produzione di oggetti come frecce per la balestra.

A tal proposito, i fan della balestra dovrebbero pensare di sbloccare anche Spina nel Fianco, dato che vi permetterà di avere una chance di recuperare le frecce sparate.

Infine, suggeriamo di sbloccare Piedi di Velluto per poter fare meno rumore possibile durante i vostri movimenti e Boccata d’Ossigeno per recuperare velocemente vigore e restare sempre in movimento.