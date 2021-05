Per poter avanzare abbastanza a lungo nel brutale mondo di Days Gone, sarà necessario avere sempre a disposizione tutti gli oggetti necessari anche nei momenti più difficili.

Purtroppo, l’inventario di Days Gone avrà inizialmente dimensioni limitate e, ben presto, ci renderemo conto che non potremo sempre portare con noi tutto ciò che vorremmo.

In questa guida vi spiegheremo quindi come aumentare le dimensioni dell’inventario in pochi e semplici passi.

Per ulteriori trucchi e suggerimenti su come proseguire la vostra avventura nel migliore dei modi, vi raccomandiamo di consultare la nostra guida di Days Gone.

Come aumentare le dimensioni dell’inventario su Days Gone

Per poter portare con noi un numero maggiore di risorse, sarà necessario capire come migliorare il nostro inventario per poterlo espandere.

L’unica maniera per poter aumentare le dimensioni del vostro inventario su Days Gone sarà sbloccare una determinata abilità chiamata Spalle larghe.

Questa speciale abilità vi permetterà infatti di trasportare un maggior numero di oggetti, aumentando gli slot a vostra disposizione.

Per poterla sbloccare, sarà necessario aver prima sbloccato 6 abilità a vostra scelta appartenenti al set di skill sopravvivenza: farà infatti parte del quarto livello.

Significa dunque che potrete portare con voi un maggior numero di molotov, trappole, bombe di prossimità e tanti altri strumenti che possono fare la differenza negli scontri più difficili.

Inoltre, nel momento in cui avrete sbloccato questa utile skill, Deacon sarà in grado di trasportare 20 rottami, molto utili per riparare le vostre armi o la vostra motocicletta.

Se invece siete intenzionati a poter trasportare un maggior numero di munizioni, dovreste interessarvi ad ottenere il prima possibile l’abilità Oltre il limite, appartenente al set di abilità a distanza, in grado di aumentare la quantità di proiettili che potrete trasportare per ogni arma.