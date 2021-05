Mentre esplorerete il mondo apocalittico di Days Gone, osservando la mappa potreste osservare alcuni elementi particolari di cui non saprete il significato.

Giocando a Days Gone vi capiterà infatti spesso di notare dei punti interrogativi, di cui all’inizio, naturalmente, non avremo minimamente idea di cosa possano significare.

In questa guida vi spiegheremo dunque cosa significano i punti interrogativi sulla mappa e cosa potremo aspettarci dirigendoci in quelle zone.

Se volete consultare tutti i trucchi e suggerimenti dei nostri esperti, ricordatevi di non perdere la nostra guida di Days Gone.

Cosa significano i punti interrogativi sulla mappa di Days Gone?

I punti interrogativi sulla mappa indicheranno alcuni particolari eventi casuali che avrete la possibilità di esplorare e completare, per ottenere particolari ricompense.

Per farlo sarà necessario fermarsi nei punti indicati ed aiutare persone che stanno combattendo i pericolosi Freaker, avviando a tutti gli effetti quella che sarà una missione secondaria.

In alcuni casi, i personaggi di Days Gone potrebbero invece essersi ritrovati intrappolati nelle auto a causa dei Freaker, ma anche in tal caso potremo semplicemente fare del nostro meglio per dare loro una mano.

Una volta completato questo evento casuale, saremo in grado di aumentare la fiducia degli accampamenti ed ottenere soldi come ricompensa.

Quando avrete salvato i combattenti, potrete anche scegliere di spedirli in un accampamento a vostra scelta, per ottenere ricompense variabili in base alla vostra scelta.

Vi raccomandiamo però di tenere sempre gli occhi aperti: a volte questi eventi casuali potrebbero rivelarsi delle trappole.

Di conseguenza, cercate di essere sempre preparati al peggio e controllate sempre accuratamente la mappa alla ricerca di questi punti interrogativi, per completare gli eventi casuali il più possibile.

Torna alla guida di Days Gone