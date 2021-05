Zerbini geek e nerd a meno di 18€ su Zavvi!

Il noto store online Zavvi ha lanciato un’imperdibile promozione che vi permetterà di acquistare zerbini nerd e geek per la vostra abitazione, dedicati a videogiochi, serie TV, film e fumetti, a meno di 18 euro ciascuno.

La scelta è piuttosto vasta e spazia da Zelda, con i zerbini Welcome To Hyrule, Triforce e It’s Dangerous To Go Alone, a Super Mario, con l’iconico Blocco con il punto interrogativo. Non poteva di certo mancare anche l’universo narrativo di Harry Potter, con i prodotti Alohomora e Welcome To Hogwarts, mentre gli appassionati dei comic DC non possono lasciarsi sfuggire Welcome To The Batcave e Batman Logo.

Ricordiamo che gli zerbini commercializzati da Zavvi sono realizzati nel formato 600×400 mm e vengono prodotti su licenza ufficiale dei rispettivi detentori dei diritti con materiali pensati per durare nel tempo. Quindi, potrete calpestarli, pulirli e lavarli per tantissimi tempo senza che la stampa a colori perda qualità. Dato il loro spessore piuttosto ridotto, si prestano bene per essere posizionati non solo davanti l’ingresso di casa, ma anche in altri ambienti dove può essere importante riuscire ad avere uno strumento per pulirsi un po’ le scarpe, come l’ingresso a giardini e terrazzi.

Insomma, si tratta di un’occasione che ogni appassionato di videogiochi, fumetti e film non può e non deve lasciarsi sfuggire: il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione prima che giunga al termine!

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

