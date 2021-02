Pillola rossa o pillola blu? Su Zavvi arriva l’abbigliamento di The Matrix!

The Matrix è un franchise che non ha certo bisogno di presentazioni, essendo una delle più importanti icone del mondo pop e cinematografico. Ora, Zavvi ha deciso di mettere in vendita una nuova linea di abbigliamento esclusiva, dedicata proprio ad uno dei maggiori fenomeni degli ultimi vent’anni.

Tra gli oggetti davvero imperdibili una vasta scelta di t-shirt a maniche corte, con modelli per uomo e donna, tutti dotati di colori delicati e unici oltre ad avere grafiche decisamente minimal, esattamente come il modello T-Shirt The Matrix Code in colorazione nera, che presenta il logo del film e una stampa con i tre personaggi principali (Neo, Trinity, Morpheus). Considerando la stagione invernale non mancano felpe, molte delle quali offrono delle stampe davvero molto belle che ritraggono vari personaggi, oltre anche ad alcuni accessori davvero unici per ogni fan della serie, come la Tazza The Matrix Code, il Cuscino quadrato The Matrix, il set Sottobicchieri The Matrix e l’Asciugamano The Matrix.

Ricordiamo che i prodotti venduti da Zavvi sono dotati di licenza ufficiale e, per quanto riguarda i materiali, le T-Shirt sono state realizzate al 100% in cotone, a parte quelle non bianche, che presentano un 90% cotone e 10% poliestere, mentre le felpe sono state create al 70% in cotone ed al 30% in poliestere.

Insomma, la collezione dedicata a The Matrix include numerosi prodotti da collezione che ogni fan della serie non può e non deve lasciarsi sfuggire: il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione, prima che giunga al termine! Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

