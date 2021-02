Scopri le nuove offerte Zavvi dedicate ai prodotti Nintendo!

Il noto store online Zavvi ha lanciato un’imperdibile iniziativa sull’abbigliamento ufficiale Nintendo che vi permetterà di acquistare tantissimi capi, tra cui magliette e felpe, con uno sconto del 40%. Per usufruire della promozione non dovrete far altro che inserire il codice sconto “NINTENDO” in fase di checkout per applicare l’offerta.

Tra gli oggetti davvero imperdibili una vasta scelta di t-shirt a maniche corte, con modelli per uomo e donna, tutti dotati di colori delicati e unici oltre ad avere grafiche decisamente accattivanti per gli appassionati dei videogiochi della grande N, esattamente come il modello T-Shirt Nintendo The Legend Of Zelda Master Sword, che presenta un logo che vede una grande lettera “Z” attraversata dalla leggendaria Master Sword, una delle più iconiche armi di Link. Considerando la stagione invernale non mancano felpe e t-shirt a maniche lunghe, molte delle quali offrono delle stampe davvero molto belle che ritraggono vari personaggi.

Ricordiamo che i prodotti venduti da Zavvi sono dotati di licenza ufficiale Nintendo e, per quanto riguarda i materiali, le T-Shirt sono state realizzate al 100% in cotone, a parte quelle non bianche, che presentano un 90% cotone e 10% poliestere, mentre le felpe sono state create al 70% in cotone ed al 30% in poliestere.

Questi sono alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Zavvi e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

N.B.: Usate il codice NINTENDO in fase di checkout per ottenere uno sconto pari al 40% sul contenuto del carrello.

