Lego Week su Zavvi: scopri le nuove offerte sui mattoncini!

Il noto store online Zavvi ha lanciato la promozione Lego Week, durante la quale potrete acquistare set e vari articoli di merchandise a marchio LEGO a prezzo scontato! Le offerte sono piuttosto variegate, partendo dalle iniziative 3×22€ e 2×22€ che, come dice il nome stesso, vi consentono di acquistare due o tre set appartenendo ad una specifica selezione a soli 22€. Trovate inoltre contenitori ed accessori LEGO con il 10% di sconto o un mini set LEGO in regalo acquistando due T-Shirt per bambini a 14,99€.

Ovviamente, non mancano numerosi sconti sui set LEGO, tra i quali troviamo LEGO Super Mario: Costruisci la tua avventura – Maker Pack, che include i personaggi LEGO di quattro inconfondibili nemici di Super Mario, quali Larry, un Goomba, Bob-omba e un Paratroopa, che potrete usare per dar vista alla vostra avventura personalizzata. Il set è una vera e propria “Macchina di personalizzazione” per customizzare il Blocco tempo e i 2 Blocchi oggetto. Questo kit ha anche una piattaforma scorrevole, elementi LEGO colorati che innescano reazioni diverse in LEGO Mario e un tubo speciale Dash 30 che consente di ricostruire e sviluppare nuovi livelli.

Gli amanti di Guerre Stellati, invece, potrebbero essere interessati al set Casco di Stormtrooper, che riproduce in maniera dettagliata il sinistro casco degli Stormtrooper, composto da 647 pezzi, e rappresenta un’ottima idea regalo. Il set Casco di Stormtrooper è dotato di base e targhetta per esporlo a casa o sulla scrivania in ufficio.

Insomma, la Lego Week di Zavvi propone tantissime offerte e prodotti che un vero appassionato non può e non deve lasciarsi sfuggire: il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina relativa alla promozione, prima che giunga al termine!

