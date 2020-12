Cyberpunk 2077: gadget e Funko Pop in sconto su Zavvi!

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione dedicata al merchandise Cyberpunk 2077, che consente di acquistare tantissimi gadget e Funko Pop dedicate al celeberrimo titolo di CD Projekt RED, uscito recentemente per Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One, Windows PC e Google Stadia.

Ad esempio, è presente la semplice statuetta Funko Pop di Johnny Silverhand, proposta al prezzo di 12,99€. Per qualcosa di più realistico potete passare alla statuetta in PVC Johnny Silverhand di Dark Horse, che porta un’ascia ad uno scontro a fuoco. Il leggendario Rockerboy e il cantante della band Samurai prenderà voi, e Night City, d’assalto.

Se volete davvero esagerare, è presente il set defitinivo V (versione Uomo e Donna)con Yaiba Kusanagi Cyberpunk 2077 (in scala 1:6) di PureArts. Il pack con Yaiba Kusanagi permette di scegliere il personaggio che si desidera con la Sportbike. Attraverso questo bundle definitivo, PureArts vuole premiare i fan con il Sacro Graal delle action figure. Limitato a sole 2077 unità, questo pack è un must per i collezionisti!

Insomma, questa promozione dedicata al merchandise Cyberpunk 2077 di Zavvi include numerosi prodotti da collezione che ogni fan di queste serie non può e non deve lasciarsi sfuggire: il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione, prima che giunga al termine!

La nostra selezione

N.B.: Utilizzando il codice 2077 in fase di checkout le spese di spedizioni saranno gratis!

Offerte ancora disponibili