LEGO Super Mario: scopri l’esclusivo bundle con Luigi su Zavvi!

Il noto store online Zavvi ha lanciato un’imperdibile promozione, in occasione del lancio del nuovo Starter Pack di LEGO Super Mario dedicato al fratello dell’idraulico videoludico più famoso di sempre: Luigi. Grazie a questa iniziativa, potrete portarvi a casa uno speciale bundle, che comprende, oltre al set LEGO Super Mario Avventure con Luigi – Starter Pack, anche il set espansione LEGO Super Mario: Fuzzy & Mushroom e una T-Shirt ufficiale a prezzo scontato!

Il set LEGO Super Mario: Avventure di Luigi – Starter Pack, comprende un sensore di colore, uno schermo LCD per visualizzare varie reazioni istantanee al movimento e uno speaker che riproduce alcuni suoni classici della serie. Il set è composto da 280 pezzi ed è adatto a grandi e piccini, visto che l’età minima consigliata è di soli sei anni.

In regalo, in questo bundle, che potete acquistare a soli 54,99€, rispetto ai 59,99€ del solo Starter Pack, riceverete anche in omaggio l’espansione LEGO Super Mario: Fuzzy & Mushroom, che migliora l’esperienza di gioco con una figura Fuzzy, un blocco Super Star e una piattaforma a fungo. Come se non bastasse, riceverete anche una splendida T-Shirt dedicata a Luigi.

Ricordiamo che i prodotti venduti da Zavvi sono dotati di licenza ufficiale e, per quanto riguarda i materiali, le T-Shirt sono state realizzate al 100% in cotone, a parte quelle non bianche, che presentano un 90% cotone e 10% poliestere.

Insomma, si tratta di un’occasione che ogni fan di Super Mario, o meglio Luigi, non può e non deve lasciarsi sfuggire: il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione prima che giunga al termine!

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

» Clicca qui per acquistare il bundle LEGO Super Mario con Luigi su Zavvi «

Offerte ancora disponibili