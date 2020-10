Partono le offerte Zavvi dedicate ai cofanetti cinema e serie TV!

Siete appassionati di film e serie TV? Abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, attualmente il noto store online Zavvi ha lanciato un’interessante promozione che consente di acquistare cofanetti dedicati proprio al cinema e serie a prezzi scontatissimi.

Gli amanti de “Il Trono di Spade” di certo non potranno lasciarsi sfuggire il cofanetto che racchiude l’intera serie in Blu Ray all’interno di una confezione in edizione limitata. Si tratta di un prodotto dal costo decisamente sostenuto, ma che potrete portarvelo a casa oggi a 305,49€, risparmiando 33,50€ sull’usuale prezzo di listino.

Passiamo dal fantasy alla fantascienza con il cofanetto che racchiude tutte le stagioni dell’acclamata serie Battlestar Galactica, dalla seconda guerra dei cylon fino alla mini serie. Inoltre, è incluso anche il film TV Razer. Solitamente Battlestar Galactica – Serie completa viene proposto a 180,99€, mentre ora potete acquistarlo a soli 38,49€, un’occasione davvero da non lasciarsi sfuggire.

Continuando con il filone futuristico, i fan di Star Trek saranno lieti di sapere che Star Trek: The Next Generation Complete, solitamente proposto a 248,99€, è ora ottenibile a soli 67,99€, risparmiando ben 181€. Dopo 50 anni dalla nascita dell’universo di Star Trek, la collezione racchiude con tutti i 178 episodi dell’amatissima serie, rimasterizzati in 41 Blu Ray ad alta definizione, con un dettaglio delle immagini che vi lascerà senza fiato. Ambientata quasi un secolo dopo le avventure di Kirk, la serie presenta una nuova nave stellare Enterprise e un nuovo equipaggio, sono il Capitano Jean-Luc Picard e i suoi uomini a portare avanti l’esplorazione spaziale.

Infine, gli amanti delle avventure non potranno che essere interessati a Indiana Jones – The Complete Adventure, che racchiude i quattro film della serie nei quali Steven Spielberg e George Lucas vi trascineranno lungo la più grande avventura di tutti i tempi con uno straordinario susseguirsi di colpi di scena sensazionali.

Offerte Zavvi dedicate ai cofanetti cinema e serie TV

Altre offerte Zavvi