Nerdmania: su Zavvi tornano gli sconti su t-shirt e gadget!

Il noto store online Zavvi ha lanciato l’imperdibile iniziativa Nerdmania, grazie alla quale, sino al 5 febbraio, potrete mettere le mani su tantissimi prodotti di stampo nerd e geek a prezzi incredibilmente scontati. Le promozioni attive sono molteplici, e spaziano dalle T-Shirt Geek, proposte a soli 19,99 euro per due pezzi, al merchandise più vario (cinque pezzi per 22 euro), per finite alle tazze geek ed all’abbigliamento Nintendo, ma non manca neppure la Mistery Box, comprendente ben 10 articoli e che potete acquistare a soli 44,99€.

Tra le altre categorie, vi segnaliamo inoltre la presenza di un nutrito assortimento di steelbook e cofanetti in offerta, tra cui non potevamo non segnalarvi la collezione Steelbook in edizione limitata delle otto stagioni della celeberrima serie “Il trono di spade” che potrete acquistare a soli 257,99€, rispetto ai 404,49€ di listino, con un risparmio reale di 146,50€. All’interno della confezione troverete otto steelbook da collezione, ognuna, a sua volta, comprendente gli episodi ed i contenuti aggiuntivi di un’intera stazione nella magnificenza del formato 4K, per una definizione senza precedenti. Nel caso non l’abbiate mai vista, nella serie, basata sui libri di George R.R. Martin Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, le ambizioni personali degli abitanti di un mondo visionario convergono per l’arrivo dal Nord di una comune minaccia: un esercito di non morti apparentemente inarrestabile.

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Zavvi e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Vi ricordiamo, inoltre, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

