Scopri il merchandising dedicato ai Villains su Zavvi!

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione molto interessante inerente al merchandise dedicato ai “villain”, cioè ai cattivi, dell’universo DC. Tra questi, possiamo annoverare gli arcinemici dell’uomo pipistrello, Batman, come l’Enigmista, Joker, Due Facce, Mr Freeze e il Pinguino, ma non mancando anche Poison Ivy e Catwoman.

Infatti, il portale offre attualmente la possibilità di portarsi a casa tantissime T-Shirt a tema, come quella dell’enigmista o Mr Freeze, ma ci sono anche quelle a maniche lunghe come quella dedicata all’Arkham Asylum o la bellissima felpa con cappuccio con i criminali più pericolosi di Gotham City.

Non manca neppure un vasto assortimento di accessori, come la coperta in pile Batman Villains Icon, il cuscino quadrato Batman Villains Icon, la tazza Batman Arkham Asylum o lo zerbino Batman Villains Arkham Asylum.

Ricordiamo che i prodotti venduti da Zavvi sono dotati di licenza ufficiale e, per quanto riguarda i materiali, le T-Shirt sono state realizzate al 100% in cotone, a parte quelle non bianche, che presentano un 90% cotone e 10% poliestere, mentre le felpe sono state create al 70% in cotone ed al 30% in poliestere.

Insomma, si tratta di un’occasione che ogni fan dei cattivoni di casa DC non può e non deve lasciarsi sfuggire: il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione prima che giunga al termine!

