Sconti fino al 40% sui prodotti dedicati a Super Mario su Zavvi!

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione molto interessante inerente al merchandise dedicato ad una delle icone videoludiche più famose di tutti i tempi: Super Mario. Sappiamo che il baffuto idraulico Nintendo è ormai da decenni nei cuori di milioni di persone di tutto il mondo e non stupisce di certo scoprire che sono stati prodotti innumerevoli cose che riportano la sua immagine.

Le offerte presenti sul portale riguardano un numero davvero elevati di articoli, a partire dai sottobicchieri, per finire ai LEGO, capi di abbigliamento, tazze, accessori e molto altro ancora. Tra gli oggetti davvero imperdibili trovate una vasta scelta di t-shirt a maniche corte, con modelli per uomo, donna e bambino, tutti dotati di colori delicati e unici oltre ad avere grafiche decisamente minimal, esattamente come il modello Bianco/Rosso Unisex Super Mario Since 1985. Piuttosto belle anche le stampe Retro dedicate a Super Mario Bros 3 o Super Mario Kart, indispensabili per abbellire la stanza di un vero gamer.

Ricordiamo che i prodotti venduti da Zavvi sono dotati di licenza ufficiale e, per quanto riguarda i materiali, le T-Shirt sono state realizzate al 100% in cotone, a parte quelle non bianche, che presentano un 90% cotone e 10% poliestere, mentre le felpe sono state create al 70% in cotone ed al 30% in poliestere.

Insomma, si tratta di un’occasione che ogni fan di Super Mario non può e non deve lasciarsi sfuggire: il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione prima che giunga al termine! Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

