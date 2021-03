Abbigliamento, gadget e non solo nelle offerte Zavvi dedicate ai Pokémon!

Quest’anno si celebra il 25° anniversario del noto franchise Pokémon ed il noto store online Zavvi non poteva di certo esimersi dal proporre diverse offerte a tema su abbigliamento, gadget ed altro ancora.

Tra gli oggetti davvero imperdibili troviamo la replica della Pokéball, realizzata con un guscio di metallo ingegnerizzato, che possiede una superficie profondamente colorata e sensibile al tatto e alla vicinanza. Il pulsante del dispositivo Ball si illumina quando rileva il movimento e, premendolo, cambia il colore della luce e si avvia una sequenza di illuminazione che cattura i Pokémon. Inoltre, acquistando la replica della Pokéball a solo 109.99€ avrete anche una T-Shirt Pokémon ufficiale in regalo! Per applicare l’offerta non dovrete fare altro che aggiungere entrambi gli articoli al carrello.

Il prodotto più ricercato ed esclusivo della collezione è tuttavia un altro, ovvero le nuove e bellissime scarpe a tema Pikachu, realizzate da Akedo in un numero limitato e completamente in bianco e nero. Non mance neppure un box speciale, al cui interno troverete una felpa con cappuccio con licenza ufficiale, un cappellino ricamato, calzini ricamati e una pochette da viaggio, in pratica tutto il necessario ad un allenatore in erba per iniziare il proprio viaggio e diventare un Maestro Pokémon!

Ricordiamo che i prodotti venduti da Zavvi sono dotati di licenza ufficiale e, per quanto riguarda i materiali, le T-Shirt sono state realizzate al 100% in cotone, a parte quelle non bianche, che presentano un 90% cotone e 10% poliestere, mentre le felpe sono state create al 70% in cotone ed al 30% in poliestere.

Insomma, la collezione dedicata a Pokémon include numerosi prodotti da collezione che ogni fan della serie non può e non deve lasciarsi sfuggire: il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione, prima che giunga al termine! Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

