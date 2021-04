Star Wars, Marvel e Transformers: scopri tutti i nuovi prodotti in preorder su Zavvi!

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione molto interessante inerente a tantissimi prodotti realizzati da Hasbro, anche relativi a saghe molto amate dai nerd e geek come Star Wars, Transformers e Marvel. Moltissimi di questi articoli sono stati presentati in occasione del recente evento Hasbro Fan Fest e sono attualmente prenotabili, così da riceverli comodamente a casa vostra non appena saranno lanciati ufficialmente.

Tra il grandissimo numero di articoli presenti sul portale, vi consigliamo in modo particolare la replica del casco di Darth Vader, che inoltre potete acquistare a soli 99,99€, rispetto ai 163,99€ di listino, per un risparmio reale di 64€. In uscita il prossimo 30 giugno, il casco indossabile di Darth Vader è un oggetto indispensabile nella collezione di qualsiasi fan di Guerre Stellari che si rispetti. Il prodotto offre una riproduzione realistica e dettagliata sia all’interno che all’esterno dell’iconico casco e viene fornito con molteplici parti in grado di fornire una vestibilità regolabile per adattarsi a qualsiasi tipo di persona.

Una vera chicca è data dalla possibilità, una volta indossato, di riprodurre gli effetti sonori della pesante respirazione del personaggio. Inoltre, quando si procede a togliere il casco, è possibile attivare ulteriori effetti relativi alla sua rimozione. Il casco indossabile di Darth Vader è un vero e proprio pezzo da collezione, realizzato con materiali di alta qualità e che presenta punti di collegamento magnetico tra i pezzi. Ricordiamo che l’uso dell’articolo è consigliato dai 14 anni in su.

Insomma, si tratta di un’occasione che ogni fan di Star Wars, Marvel e Transformers non può e non deve lasciarsi sfuggire. Il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione!

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

La nostra selezione di prodotti

Offerte ancora disponibili