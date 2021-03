Zavvi: fino al 40% di sconto sui gadget Marvel e DC Comics!

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione molto interessante inerenti ai gadget Marvel e DC Comics che vi consentirà di acquistare tantissimi prodotti usufruendo di uno sconto pari al 40%. Per usufruirne non dovrete fare altro che inserire il codice MERCH40 per applicare lo sconto sulla merce presente nel carrello.

Tra gli oggetti davvero imperdibili troviamo la bellissima statuetta Hot Toys Cosbaby Marvel Spider-Man: Far From Home – Spider-Man (Web Swinging Version), che potete portarvi a casa a soli 26,99€, rispetto ai 58,49€ solitamente richiesti di listino, e che vede il popolare arrampicamuri in una posa particolarmente accattivante mentre lancia una ragnatela per spostarsi verso un altro luogo. Piuttosto interessante anche set Hot Toys Cosbaby Marvel Comics – Deadpool & Headpool, avente come protagonista il controverso eroe Marvel accompagnato da un HeadPool equipaggiato con un cappellino dotato di elica.

Passando agli articoli più tipicamente da collezione e spostandoci al mondo cinematografico, potete acquistare dei prodotti presenti solo in esclusiva su Zavvi, come le repliche placcate in oro dei biglietti per Jaws (Lo Squalo) e The Shining, nonché la lightbox di Star Wars, così da essere posta nella vostra sala cinema ed illuminare l’ambiente con il logo di uno dei franchise più popolari di tutti i tempi.

Insomma, i prodotti inerenti il mondo Marvel e DC Comics comprendono numerosi articoli da collezione che ogni fan del mondo dei fumetti non può e non deve lasciarsi sfuggire: il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione prima che giunga al termine! Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

N.B.: Utilizzare il codice MERCH40 in fase di checkout per applicare lo sconto del 40%.

