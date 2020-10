Arriva su Zavvi la nuova linea di abbigliamento dedicata a The Legend of Zelda!

Siete appassionati della serie The Legend Of Zelda? Abbiamo l’offerta giusta per voi! Infatti, il noto store online Zavvi ha lanciato un’interessante promozione a tema che vi consentirà di acquistare un vasto numero di prodotti a prezzo scontato.

Iniziamo con la giacca college Legend of Zelda Secrets & Legends, proposta a partire da 36,99€ e prodotta in edizione limitata. Zavvi ha riunito la triforza nella sua ultima collezione, dedicata alle avventure del giovane e coraggioso Link, la principessa Zelda – reincarnazione mortale della dea Hylia – e Ganondorf – re di Gerudo o Guardiano del deserto. Come fonte ultima di potere, la Triforza serve come un equilibrio che unisce le tre forze: Potere, Saggezza e Coraggio.

Piuttosto carina anche la T-Shirt Legend Of Zelda Mark Of The Goddesses – Nero Acid Wash – Unisex, così come la felpa con cappuccio Legend Of Zelda Link e la T-Shirt Legend Of Zelda Princess Tee – Nero Acid Wash – Unisex.

Per quanto riguarda gli accessori, troviamo Bottiglia d’acqua portatile isolata in bambù Legend Of Zelda in Acciaio, cuscino quadrato Legend Of Zelda o la tazza Legend Of Zelda, utili per decorare la vostra stanza o abitazione in generale.

Ricordiamo che i prodotti di Zavvi hanno la licenza ufficiale e che le T-Shirt sono in 100% cotone (escluso il colore grigio: 90% cotone e 10% poliestere), mentre le felpe sono 70% cotone e 30% poliestere. Se preferite una vestibilità più larga, vi consigliamo di scegliere una taglia in più.

Di seguito vi proponiamo una nostra selezione con i prodotti più interessanti in offerta, ma vi invitiamo a consultare la pagina della promozione per l’elenco completo degli articoli.

Offerte sulla nuova linea di abbigliamento dedicata a The Legend Of Zelda su Zavvi

