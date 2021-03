Scopri il merchandising dedicato a WandaVision su Zavvi!

Il noto store online Zavvi ha lanciato una promozione molto interessante inerente al merchandise dedicato ad una delle serie TV del momento: WandaVision. Lo show Marvel disponibile esclusivamente sulla piattaforma di streaming Disney+ ha tenuto incollati sul divano milioni di spettatori in tutto il mondo e la sua prima stagione si è conclusa proprio oggi. Se anche voi avete apprezzato le vicende raccontate in Wandavision e vi siete affezionati ai suoi personaggi, Zavvi vi consente di portarli con voi ovunque andiate.

Infatti, il portale offre attualmente la possibilità di portarsi a casa uno dei nuovissimi Funko Pop! di WandaVision ed una T-Shirt ufficiale a soli 21,99€! Per applicare l’offerta non dovrete far altro che aggiungere i vostri articoli preferiti nel carrello e lo sconto sarà applicato automaticamente in fase di pagamento. I Funko Pop! disponibili ritraggono Visione nella sua tuta bianca e la malvagia strega Agatha Harkness. Le magliette, disponibili sia per lui che per lei in colorazione bianca o nera, presentano una bellissima stampa a tema nella parte frontale, con il logo Wandavision ed i protagonisti (Wanda e Visione).

Ricordiamo che i prodotti venduti da Zavvi sono dotati di licenza ufficiale e, per quanto riguarda i materiali, le T-Shirt sono state realizzate al 100% in cotone, a parte quelle non bianche, che presentano un 90% cotone e 10% poliestere, mentre le felpe sono state create al 70% in cotone ed al 30% in poliestere.

Insomma, si tratta di un’occasione che ogni fan di Wandavision non può e non deve lasciarsi sfuggire: il consiglio che diamo ai nostri affezionati lettori è quindi quello di visitare la pagina di Zavvi relativa alla promozione prima che giunga al termine! Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

