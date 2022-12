The Witcher 3 | Guida

Da molto tempo gli amanti di The Witcher 3: Wild Hunt stavano aspettando di vedere il gioco più amato di CD Projekt RED mostrare i muscoli anche sulle console di nuova generazione, ossia PS5 e Xbox Series X|S. Dopo un po’ di attesa, il loro desiderio si è concretizzato il 14 dicembre, quando il publisher polacco ha reso disponibile la versione next-gen, una Complete Edition che comprende tutti i contenuti precedenti e aggiunge anche alcune migliorie inedite.

In questa speciale versione aggiornata, come vi ha raccontato Stefania Sperandio nella recensione completa del gioco, è infatti possibile divertirsi su console con due diverse modalità grafiche – dando priorità all’effettistica del ray-tracing o al frame rate.

Non è tutto: sono anche presenti una nuova inquadratura ravvicinata che rende l’azione molto più spettacolare e che permette di apprezzare da vicino tutti i dettagli, dei contenuti inediti legati alla serie Netflix, delle mod che migliorano il gioco dal punto di vista grafico, una mappa più pulita rispetto al passato e – finalmente – la possibilità di migliorare la leggibilità dei sottotitoli.

Si tratta solo delle maggiori migliorie apportate al gioco, che esce dal passaggio sulle console di nuova generazione come un open world ruolistico ancora molto godibile.

Vediamo le nostre guide per The Witcher 3 versione next-gen

Se, tuttavia, questa è la vostra prima volta nel Continente, probabilmente avere una mano d’aiuto mentre sfoderate le spade dello Strigo non vi dispiacerà. Abbiamo quindi deciso di realizzare alcune guide per i dubbi più comuni dei videogiocatori alle prime armi: non esitate a consultarle, perché c’è l’orgoglio della Scuola del Lupo dei Witcher, da tenere alto!

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, vi ricordiamo che potete acquistare i vostri videogiochi su Amazon a nessun costo aggiuntivo attraverso questo link.

Guide generiche

Come fare l’upgrade

Quanto dura

Guida alle difficoltà

Mappa interattiva

Come iniziare Hearts of Stone

Come iniziare Blood and Wine

Guide di gioco

Consigli per iniziare

Come salire di livello velocemente

Come fare soldi velocemente

Come uccidere i Wraith

Come usare la balestra

Come curarsi e recuperare vita

Come potenziare le armi

Come aumentare il peso trasportabile

Chi scegliere: Yennefer o Triss

Come andare a Kaer Morhen

Come avere il miglior finale

Guide in elaborazione