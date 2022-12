The Witcher 3: come fare l’upgrade gratis da PS4 a PS5

Dallo scorso 14 dicembre, CD Projekt RED ha reso disponibile l’upgrade gratis del suo The Witcher 3: Wild Hunt, che permette di giocare anche su piattaforme di nuova generazione – con tutte le migliorie del caso – l’amato gioco di ruolo uscito originariamente nel 2015.

Se volete approfondire la conoscenza con questa versione del gioco, potete sapere tutto e vederla anche in azione (almeno su PS5, nelle diverse modalità grafiche) nella video recensione firmata dalla nostra Stefania Sperandio.

Tuttavia, se sulle piattaforme Xbox la procedura per passare dalla vecchia alla nuova generazione è pressoché automatica (avviato il download dell’aggiornamento, il titolo si “trasforma” automaticamente in quello per Series X|S), per l’upgrade gratis da PS4 a PS5 le cose si fanno un pochino più laboriose.

Vi aiutiamo a orientarvi per scaricare senza problemi l’aggiornamento e godervi The Witcher 3: Wild Hunt anche sulla vostra PS5.

Vediamo come fare l'upgrade da PS4 a PS5

Come scaricare l’upgrade di The Witcher 3 da PS4 a PS5

Se avete installato la versione PS4 del gioco sulla vostra PS5, noterete che partirà da solo il download di un aggiornamento.

Attenzione, perché però si tratta solo di una patch correttiva che porta la versione old-gen alla build 4.0: non è, quindi, l’upgrade next-gen per PS5 di cui andate in cerca, ma una versione migliorata del vecchio gioco.

Per avere quello, seguite questa procedura che vi indichiamo passo passo, in modo che non possiate sbagliare:

Se possedete il gioco in copia fisica , allora inserite il disco nel lettore Blu-Ray della vostra PS5. Altrimenti, passate al punto successivo.

, allora inserite il disco nel lettore Blu-Ray della vostra PS5. Altrimenti, passate al punto successivo. Accedete a PlayStation Store . Se possedete il gioco old-gen in digitale, assicuratevi di aver fatto login sullo Store con lo stesso account da cui lo avete acquistato.

. Se possedete il gioco old-gen in digitale, assicuratevi di aver fatto login sullo Store con lo stesso account da cui lo avete acquistato. Cercate la pagina dello Store dedicata a The Witcher 3: Wild Hunt .

. Tra le opzioni proposte della pagina, c’è anche quella per il download, indicata con un menù a discesa .

. Nel menù a discesa, selezionate di voler scaricare la versione PS5 del gioco .

. Confermate la vostra scelta. A questo punto, la console richiederà la conferma di voler eseguire il download.

Aspettate la fine del download e divertitevi!

Se volete visualizzare da browser la pagina dello Store del gioco, in attesa di essere davanti alla vostra PS5, potete farlo attraverso questo link.

Ho diritto all’upgrade gratis di The Witcher 3?

La risposta a questo dubbio è molto semplice: se possiedi una copia del gioco su PS4, Xbox One o PC, hai diritto a scaricare l’aggiornamento gratis alla nuova Complete Edition.

Ovviamente, l’upgrade è corrispondente alla tua vecchia piattaforma: non puoi giocarci gratis su Xbox Series X se la tua vecchia copia era su PS4, ma dovrai necessariamente partire da Xbox One per averlo sulla next-gen di Microsoft.

In alternativa, ovviamente, la The Witcher 3: Complete Edition si può acquistare normalmente dagli store digitali, per chi non ha mai comprato il gioco sulla vecchia generazione e quindi non può eseguire l’upgrade. Inoltre, è anche possibile comprare una copia fisica dell’edizione originale del gioco (come questa) e scaricare l’upgrade una volta che la si inserisce nella propria console.

Non sono previsti upgrade per i giocatori che hanno il gioco su Nintendo Switch.