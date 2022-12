Come iniziare Hearts of Stone in The Witcher 3

Anche se avete completato la campagna principale di The Witcher 3, questo non significa che le avventure di Geralt siano finite: potrete continuare a mettervi alla prova con l’espansione Hearts of Stone, in grado di espandere ulteriormente la vostra esperienza.

Si tratta di una vera e propria nuova storia che aggiungerà circa 10 ore di nuovi contenuti al vostro playthrough, offrendovi una missione particolarmente dettagliata e avvincente al punto da poter essere definita una nuova mini-campagna.

In questa guida vi spiegheremo dunque in pochi semplici passi come accedere facilmente al DLC Hearts of Stone e a tutte le sue missioni e contenuti aggiuntivi.

Come iniziare Hearts of Stone

Occorre naturalmente ricordare che si tratta di un’espansione a pagamento, ma che potreste avere già inclusa nella vostra copia: CD Projekt RED ha infatti deciso di includere il DLC all’interno delle edizioni Game of the Year, recentemente aggiornate alla Complete Edition (la trovate su Amazon).

Se siete già in possesso di questa espansione, potrete scegliere di avviare la nuova avventura fin da subito direttamente tramite il menù principale, senza che sia necessario completare la campagna: questo vi permetterà di utilizzare Geralt con un’armatura decente da endgame, che ha automaticamente raggiunto il livello 32.

Si tratta sicuramente del metodo più semplice per scoprire immediatamente tutti i nuovi contenuti e indicato anche a chi è alla ricerca di una maggiore sfida, dato che è naturalmente più difficile affrontare la storia senza il vostro equipaggiamento principale.

Il metodo migliore è dunque quello di avviare l’espansione direttamente dalla vostra campagna principale: dirigetevi a Velen e controllate le relative bacheche degli annunci. In una di esse troverete la prima missione che darà ufficialmente il via agli eventi narrati in Hearts of Stone.

Potete avviare questa nuova campagna in qualunque momento voi desideriate e svolgerla perfino in contemporanea con la storia principale, ma occorre darvi un piccolo avvertimento: sconsigliamo di iniziarla se non avete ancora raggiunto almeno il livello 30. In caso contrario, le sfide potrebbero rivelarsi particolarmente brutali per il vostro Witcher.