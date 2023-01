La vita di uno strigo non è esattamente fatta di grandi ricchezze, ma The Witcher 3 offre ai suoi giocatori numerose soluzioni per potersi arricchire in un periodo di tempo estremamente breve.

Se vorrete assicurarvi fin da subito di avere a disposizione tutte le corone necessarie per acquistare tutti gli equipaggiamenti e gli accessori migliori del gioco, sarà necessario affrontare l’avventura in un modo diverso da quello che, con molta probabilità, farebbe un vero Witcher.

In questa guida vi spiegheremo dunque in pochi semplici passi come potrete arricchirvi velocemente, anche con alcuni metodi dalla moralità decisamente discutibile.

Come guadagnare soldi velocemente in The Witcher 3

Il vostro senso morale potrebbe dissentire, ma il modo migliore di guadagnare soldi nel più breve tempo possibile è quello di arraffare quanti più oggetti possibili sparsi nel mondo. Questo significa anche — e soprattutto — rubare dagli appartamenti e ripulire i cadaveri dei vostri nemici, anche quelli umani.

In alcuni casi potreste addirittura riuscire a trovare un equipaggiamento migliore di quello già in vostro possesso, ma il motivo principale per il quale stiamo effettuando questa operazione è quello di rivendere gli oggetti ai mercanti sparsi nel gioco. Vi ricordiamo che potete eseguire questa operazione anche nei centri abitati, ma assicuratevi che le guardie non vi stiano osservando: in caso contrario, diventeranno immediatamente ostili e dovrete sfuggire al loro assalto.

Il nostro consiglio è quello di memorizzare attentamente la loro posizione e quali tipi di materiali possiedono nel loro mercato: ad esempio, se un mercante di The Witcher 3 (trovate la Complete Edition su Amazon) è specializzato in armature, fareste meglio a vendergli solo quel genere di oggetti, e lo stesso ragionamento vale per le spade in eccesso o altro genere di cianfrusaglie.

Questo perché tali mercanti saranno in grado di valutare maggiormente i vostri oggetti, consentendovi così di guadagnare un tesoretto in breve tempo. Un’altra tecnica è anche quella di vendere le pelli di animali selvatici al miglior offerente, particolarmente utile proprio nelle fasi iniziali dell’avventura.

Uno degli exploit più diffusi nel periodo di lancio era infatti quello di dirigersi in un’area particolare di Bianco Frutteto popolate da mucche, ucciderle e raccogliere le loro pelli, per poi meditare qualche ora e ripetere la procedura all’infinito. CD Projekt ha ormai risposto a questo trucco facendo in modo che spawni un mostro particolarmente pericoloso dopo numerosi tentativi, che vi sconsigliamo di provare ad affrontare se avete appena iniziato l’avventura. Tuttavia, pur con questa contromisura, potrebbe valere la pena di eseguire la procedura il giusto numero di volte per avere un vantaggio, dopo esservi naturalmente assicurati di aver salvato la partita.

Se siete invece alla ricerca di metodi più “onesti” per guadagnarvi da vivere, vi ricordiamo che un buon Witcher dovrebbe sempre portare a termine i contratti per dare la caccia ai mostri: prima di procedere immediatamente con la loro ricerca, assicuratevi però di parlare con chi ha pubblicato l’annuncio per trattare una cifra più vantaggiosa.

Infine, ma non per importanza, vi consigliamo di tenere sempre gli occhi aperti in mare: potreste infatti trovare uno dei numerosi depositi dei contrabbandieri, con numerosi oggetti utili che potrete rivendere in breve tempo.