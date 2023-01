Come potenziare le armi in The Witcher 3

Uno strigo ha sempre bisogno del miglior equipaggiamento possibile per poter affrontare le creature e gli avversari più pericolosi: in The Witcher 3, questo significa non solo sostituirlo con spade e armature di migliore qualità, ma anche migliorando quelle già in nostro possesso.

Sebbene in alcuni casi possa rivelarsi molto più semplice sostituire un oggetto che abbia ormai fatto il suo tempo, gli utenti avranno anche la possibilità di potenziare alcuni specifici armamenti, che in determinati casi potrebbe rivelarsi la soluzione più efficace.

In questa guida vi spiegheremo dunque come potenziare le vostre armi e armature in The Witcher 3, spiegandovi in pochi piccoli passi tutte le procedure necessarie.

Come potenziare le armi e le armature in The Witcher 3

A differenza delle comuni armi e armature, l’equipaggiamento delle scuole dei Witcher può essere ulteriormente potenziato in diverse classi superiori, aumentando così notevolmente le loro caratteristiche. Per riuscire in questa impresa, dovrete però trovare i rispettivi maestri fabbri.

Esistono solo due personaggi in grado di soddisfare le vostre richieste: per le armature dovrete rivolgervi a Yoana, nel Velen, mentre per le armi sarà necessario affidarsi a Hattori, che troverete invece a Novigrad. In entrambi i casi, sarà necessario completare le loro missioni secondarie per sbloccare i loro servigi.

Una volta completata questa procedura, dovrete però assicurarvi di aver trovato tutti gli schemi necessari: la vostra avventura in The Witcher 3 (trovate la Complete Edition su Amazon) vi porterà spesso alla ricerca di questi particolari diagrammi, che una volta ottenuti vi permetteranno di ottenere il potenziamento necessario.

Le armi e le armature appartenenti alla scuola dei Witcher forniranno un bonus se equipaggiate in contemporanea e sono identificabili da un colore verde nel vostro inventario: assicuratevi dunque di non liberarvene mai, anche se dovessero ormai essere superate da altre armi e armature. Fareste invece meglio a conservarle nel vostro deposito, così da essere pronti in caso di eventuali potenziamenti.

Se avete invece acquistato il DLC Hearts of Stone, o se siete in possesso delle edizioni GOTY e Complete, sbloccherete anche la possibilità di incantare ogni arma e armatura: a differenza della procedura illustrata in precedenza, questi potenziamenti possono essere applicati a qualunque equipaggiamento. Si tratta tuttavia di una pratica estremamente costosa, che vi sconsigliamo di mettere in pratica prima di aver completato la campagna principale.