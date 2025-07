La nuova promozione di Steam vi permette di aggiungere al vostro catalogo uno degli MMO fantasy più longevi e celebri disponibili sul mercato, totalmente gratis e senza alcun costo aggiuntivo.

Ci riferiamo naturalmente a Black Desert, il gioco di ruolo sviluppato da Pearl Abyss che ha saputo conquistare oltre 20 milioni di giocatori in tutto il mondo, grazie a un ricco open world da esplorare e un sistema di combattimento che richiede rapidità e precisione.

L'iniziativa intende promuovere i Saldi Estivi di Steam: il team di sviluppo ha deciso infatti di scontare al 50% tutti i contenuti aggiuntivi di Black Desert, cercando di invogliare all'acquisto i nuovi utenti offrendo gratis il gioco base.

Ovviamente non sarà necessario spendere neanche un solo centesimo per approfittare dell'offerta: potete infatti riscattare semplicemente l'edizione standard dell'MMO e giocarci gratuitamente per sempre, a patto ovviamente di riscattarlo nei tempi prestabiliti.

La promozione resterà infatti valida fino al 10 luglio 2025 alle ore 10:00, ma una volta superata questa deadline il gioco tornerà disponibile a pagamento al prezzo consigliato di 9,99€.

Ovviamente, dopo averlo riscattato potrete giocarlo gratis per sempre dal vostro catalogo: non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale per poi fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account", come sempre dopo aver effettuato il login con il vostro profilo Steam.

Una volta completata la procedura, vi basterà semplicemente controllare la vostra libreria giochi e avviare il download, così da iniziare subito a diventarvi con le vostre avventure online in Black Desert.

Vi avviso che potrete giocarci esclusivamente sui vostri PC: a causa della presenza di DRM terzi, l'MMO risulta infatti non supportato sulle console Steam Deck.

Restando in tema di giochi gratis da riscattare, non dimenticatevi di dare un'occhiata anche ai nuovi omaggi settimanali di Epic Games Store.

Nelle prossime giornate continueremo a monitorare e segnalarvi i prossimi giochi gratis disponibili: potete supportare il nostro lavoro acquistandone di nuovi su Amazon, senza alcun sovrapprezzo o commissione.