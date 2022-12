Quando dura The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

Un’avventura come quella che permette di far vivere The Witcher 3: Wild Hunt richiede una quantità di tempo non indifferente. La longevità di questo gioco di ruolo open world è infatti cosa nota fin dalla sua uscita nel 2015 ma, con la recente pubblicazione di una versione pensata per le sole console di nuova generazione, sono molti i giocatori che si stanno avvicinando a Geralt per la prima volta.

Se siete tra questi e vi state chiedendo quanto durate The Witcher 3: Wild Hunt, sappiate che la risposta generale è… un po’. Quella precisa, però, non è così scontata, perché la longevità di questo gioco è influenzata da tanti fattori, titaniche espansioni comprese.

Vediamo quindi quante ore di gioco e impegno potete aspettarvi prima di raggiungere i titoli di coda, a seconda del tipo di videogiocatore che siete.

La struttura di The Witcher 3 e la sua longevità

Prima di tutto, vale la pena ricordare che Wild Hunt (lo trovate su Amazon) è composto in realtà da tre filoni principali: la campagna, ossia il gioco da prologo all’epilogo così come era stato concepito, e le due espansioni.

Parliamo rispettivamente di Hearts of Stone e di Blood and Wine, entrambe molto note tra gli appassionati proprio per l’enorme mole di contenuti e la durata ragguardevole. Se, quindi, state pianificando di tirare dritti per la sola campagna, The Witcher 3 avrà una durata sensibilmente diversa rispetto a quella che avrà per chi vuole completare anche le interessanti espansioni.

The Witcher 3 è composto dal gioco principale e da due grandi espansioni

Quanto dura The Witcher 3

Fatta questa premessa, andiamo a rispondere alla vostra domanda iniziale, vedendo quanto dura Wild Hunt a seconda dei diversi approcci.

Per un giocatore che vuole completare solo la campagna : tra le 45 e le 55 ore

: tra le 45 e le 55 ore Per un giocatore che vuole completare la campagna e qualche secondaria : tra le 100 e le 120 ore

: tra le 100 e le 120 ore Per un giocatore completista : tra le 160 e le 190 ore

: tra le 160 e le 190 ore Durata delle due espansioni sommate: in media tra le 30 e le 40 ore (aggiungetelo al computo delle ore della campagna)

Come potete vedere, insomma, molto dipende dall’approccio che avete alla campagna: se andate piuttosto sereni e spediti con le missioni principali, ma volete completare anche le espansioni, la durata arriverà tra le 80 e le 90 ore circa.

Ovviamente, il numero cresce se volete sia completare le espansioni che giocare un po’ di missioni secondarie – che nel gioco, credeteci, valgono sempre la pena.

Se state per iniziare a giocare The Witcher 3: Wild Hunt, insomma, sappiate che vi terrà impegnati per un po’ di ore. Lo farà bene, però: lo sapete già, perché ve lo abbiamo raccontato anche nella nostra video recensione.