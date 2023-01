Come curarsi e recuperare vita in The Witcher 3

Anche se non esiste nessun altro essere più bravo di voi nell’uccidere terrificanti mostri, questo non vuol dire che siate invincibili: in The Witcher 3 sarà sempre indispensabile tenere d’occhio la vostra salute, soprattutto nelle fasi finali del gioco.

La cura della salute non sarà infatti necessariamente immediata: Geralt dovrà sempre prendere provvedimenti per assicurarsi di essere sempre in forze, pronto ad affrontare ogni nuovo pericolo sulla Via del Witcher.

In questa guida, vi aiuteremo a scoprire tutti i trucchi e i metodi per curarsi e recuperare punti vita, così da poter essere sempre pronti per un nuovo contratto o per proseguire la vostra missione alla ricerca di Ciri.

Come recuperare vita in The Witcher 3

Il metodo più semplice — e ovvio — è sicuramente quello di nutrirvi con del cibo: a differenza di quanto accade in altri giochi, la rigenerazione della vostra salute non sarà però istantanea, ma progressiva.

The Witcher 3 (trovate la Complete Edition su Amazon) è infatti bilanciato per non rendere le battaglie estremamente semplici: dovrete dunque addentare il vostro boccone migliore, equipaggiandolo in uno degli appositi slot e premendo il pulsante direzionale in alto o in basso e lasciare che faccia il suo corso. Naturalmente, ogni cibo avrà effetti e durate diverse, dunque controllate attentamente tutte le vostre opzioni prima di procedere.

Esistono però altri trucchi utili per poter recuperare salute: uno di questi è la creazione di pozioni apposite, che aumenteranno però la nostra tossicità. Si tratta dunque di una risorsa da usare solo in caso di necessità, ma che potrebbe fornirci un utilissimo bonus nelle battaglie più impegnative.

Se avete bisogno di un ulteriore aiuto per recuperare velocemente la vostra salute, potreste prendere in considerazione l’idea di spendere un punto abilità per sbloccare la skill «Sole e stelle»: questo vi permetterà di rigenerare 10 punti salute al secondo durante il giorno, ma solo quando non siete in combattimento. Anche l’abilità «Gourmet» può rivelarsi molto utile, qualora siate a corto di cibo: ogni boccone vi permetterà di rigenerare la vitalità per ben 20 minuti, contro la durata solitamente indicata.

Infine, ma non per importanza, se avete impostato le difficoltà «Una storia semplice» o «Spada in pugno!», potrete semplicemente meditare anche solo un’ora per rigenerare automaticamente tutta la vostra salute.

Quest’ultimo si tratta indubbiamente del metodo più utile per tornare subito in forze, ma è purtroppo limitato solo ai livelli di difficoltà più bassi: se proprio vi trovaste in difficoltà, potreste sempre diminuire temporaneamente il livello di sfida e approfittare di questo “superpotere” temporaneo.