The Witcher 3, consigli per iniziare

Con il recente lancio dell’aggiornamento Complete Edition, molti giocatori hanno colto l’occasione per tornare a esplorare le immense e bellissime regioni di The Witcher 3, piene di pericoli ma incredibilmente affascinanti allo stesso tempo.

Che siate nuovi giocatori o semplicemente fan veterani pronti a godere nuovamente della compagnia di Geralt di Rivia, l’RPG open world di CD Projekt è in grado di offrire un’immensa quantità di contenuti in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

In questo articolo abbiamo dunque pensato di fornirvi alcuni utili consigli per iniziare la vostra nuova avventura, particolarmente preziosi non solo per i nuovi giocatori, ma anche per chi avesse bisogno di un piccolo ripasso.

Non ignorate unguenti e pozioni

Per quanto possa rivelarsi divertente, soprattutto per i giocatori più esperti, provare ad affrontare tutte le battaglie di The Witcher 3 (trovate la Complete Edition su Amazon) senza alcun aiuto, non è sicuramente una buona idea quella di rinunciare all’utilizzo di unguenti e pozioni.

Geralt è infatti in grado di procurarsi e crearsi vantaggi utili per ogni occasione: assicuratevi di arrivare sempre preparati a uno scontro e di avere a disposizione il giusto equipaggiamento per una battaglia.

Non dimenticatevi inoltre di dare sempre un’occhiata al vostro bestiario, così da sapere sempre quali oggetti o unguenti possono rivelarsi particolarmente efficaci contro determinate creature.

Salvate prima di ogni battaglia

Una regola fondamentale appresa da ogni buon fan di giochi di ruolo che si rispetti è che la prudenza non è mai troppa. Se siete consapevoli di andare incontro a una battaglia, che questa sia contro un boss o contro un gruppo di nemici che non avete mai affrontato, non dimenticatevi mai di fare un salvataggio rapido.

Questo vi permetterà di sondare il terreno e testare diverse opzioni di combattimento, senza temere una vostra eventuale morte: se la battaglia dovesse poi andare male, potrete scegliere in totale autonomia se tentare un approccio diverso o se proseguire verso un’altra strada e tornare quando sarete più all’altezza.

Naturalmente, il consiglio resta valido anche in occasioni legate alla campagna principale: se non siete sicuri di come approcciare una missione, un salvataggio rapido potrebbe sempre salvarvi la vita.

Trovate tutte le bacheche degli annunci

Uno strigo ha sempre bisogno di lavorare per guadagnare la giusta quantità di denaro: se volete davvero diventare i migliori combattenti nell’universo di The Witcher 3, il nostro consiglio non può che essere di consultare sempre tutte le bacheche degli annunci in ogni città.

Questo vi permetterà non solo di completare nuove missioni secondarie, ma anche di scoprire costantemente nuovi punti di interesse e approfondire la narrazione. Inoltre, potrete aumentare velocemente il livello e potenziare rapidamente le vostre caratteristiche, rendendo la vostra avventura molto più semplice.

Tenete d’occhio l’inventario e il peso

Lo sappiamo, la tentazione di raccogliere e conservare ogni singolo oggetto a volte è davvero troppo forte, perfino per un Witcher. Tuttavia, le spalle di Geralt non sono invincibili: proprio come accade in molti giochi di ruolo, esiste un peso massimo che non andrebbe mai superato.

Se sceglierete di ignorare tale valore, Geralt diventerà incredibilmente lento: ciò rappresenterà inevitabilmente un problema non solo per l’esplorazione, ma anche e soprattutto durante gli scontri contro i mostri più pericolosi.

Non abbiate dunque timore a liberarvi dell’equipaggiamento inutilizzato o di altri materiali che non dovessero servirvi: cercate sempre di stare più leggeri che potete. E se doveste aver bisogno di ulteriore spazio nell’inventario, prendete in considerazione l’idea di comprare una nuova bisaccia per Rutilia.

Meditate per recuperare la salute

Se sceglierete di giocare a una delle difficoltà più basse di The Witcher 3, Geralt avrà a disposizione un trucco molto utile per recuperare la salute in tempo rapido: basterà infatti meditare per un’ora per tornare al massimo della vitalità.

Non possiamo dunque che consigliarvi di abusare il più possibile di questo “potere” per restare sempre al massimo delle forze in ogni singola situazione, così da non incorrere mai in brutte sorprese durante il vostro cammino.

Se avete scelto invece di affrontare l’avventura a una delle difficoltà più elevate, sarà necessario curare la vostra salute con i metodi più tradizionali, come cibo e pozioni. Tuttavia, in caso di emergenza, potrebbe essere utile abbassare temporaneamente la difficoltà e ritornare a un livello più elevato, subito dopo la meditazione. Tranquilli, nessuno vi giudicherà per questo.