Clair Obscur Expedition 33 ha saputo conquistare fin dal primo momento pubblico e critica, dimostrandosi particolarmente apprezzato su tutte le piattaforme e diventando un potenziale concorrente credibile per il GOTY 2025.

Gli utenti PlayStation Store in particolar modo avevano dimostrato di apprezzare la fatica di Sandfall Interactive, come dimostrato dal punteggio assegnato di 4.91/5 stelle, che fino a pochi giorni fa era il più alto di sempre per un videogioco sul negozio digitale di PS5.

Per chi non avesse familiarità, su PS Store è infatti possibile assegnare un voto da 1 a 5 a un qualunque videogioco disponibile, a patto però di averlo prima effettivamente acquistato in versione digitale.

Come segnalato da TheGamer, questo record è stato tuttavia battuto da un altro grande gioco del 2025: si tratta di Death Stranding 2, che nel momento in cui scrivo questo articolo ha una valutazione di 4.93/5 stelle, leggermente superiore al gioco di ruolo.

L'ultima fatica di Hideo Kojima (che trovate anche su Amazon in versione fisica) sembra aver dunque conquistato tutti, rivelandosi sicuramente meno divisiva rispetto al primo capitolo. Con buona pace del suo creatore, che ironicamente voleva creare un gioco che non piacesse a tutti.

Non possiamo ovviamente sapere con certezza se Death Stranding 2 resterà il "miglior gioco di sempre" su PlayStation Store, ma di sicuro si tratta di un traguardo impressionante per Kojima Productions, che sembra aver fatto centro ancora una volta, almeno da un punto di vista del gradimento.

Vedremo se sarà effettivamente così anche per le vendite: durante il mese di giugno è stato infatti battuto da ben 2 giochi calcistici, almeno nel mercato europeo.

Va inoltre detto che nelle classifiche di Metacritic il secondo capitolo della saga è ancora indietro di qualche punto rispetto a Clair Obscur Expedition 33, che resta il videogioco del 2025 con le valutazioni più alte dell'anno — a patto di escludere le nuove release di Zelda Breath of the Wild e Tears of the Kingdom su Switch 2.