Come usare la balestra in The Witcher 3

In The Witcher 3 le vostre spade d’acciaio e d’argento saranno in grado di uccidere la maggior parte dei vostri avversari, ma a volte avrete bisogno di un aiuto in più in determinate situazioni.

Per questo motivo, Geralt avrà la possibilità di portare con sé anche una comoda balestra: si tratta di un’arma a distanza, utile soprattutto contro i nemici volanti e in mare aperto, ma il cui utilizzo potrebbe non rivelarsi così immediato.

In questa guida vi sveleremo dunque come equipaggiare la balestra e come utilizzarla, per sbarazzarvi anche dei nemici più problematici.

Come equipaggiare la balestra in The Witcher 3

Il primo passo necessario per poter utilizzare la balestra in The Witcher 3 (trovate la Complete Edition su Amazon) è naturalmente quello di aprire il vostro inventario e selezionarla come «Arma da distanza», affiancandole, se ne siete in possesso, anche dardi più potenti nell’apposita scheda.

Tuttavia, questo primo passo potrebbe non essere sufficiente: in base a determinati eventi nella trama, la balestra potrebbe infatti non essere più selezionabile in automatico, venendo rimossa per fare spazio ad altri oggetti utili per le missioni o lasciando addirittura lo slot vuoto.

Per poter ovviare a questo problema, non dovrete fare altro che premere il tasto L1/LB per aprire la schermata per selezionare i segni e scorrere nella parte in bassa dello schermo: avrete la possibilità di selezionare la vostra balestra e i dardi preferiti.

Come usare la balestra

Una volta completata questa procedura, potrete utilizzare la balestra utilizzando il pulsante R1/RB: una semplice pressione permetterà a Geralt di mirare in automatico contro il primo mostro più vicino, mentre se terrete premuto il tasto potrete mirare manualmente al bersaglio, approfittando anche del tempo rallentato.

Senza alcun potenziamento degno di nota, la balestra non sarà solitamente in grado di effettuare danni considerevoli, tuttavia sarà molto utile per farvi avere la meglio sui nemici volanti: basterà un colpo ben assestato per farli crollare a terra, consentendovi di avvicinarvi e finirli con la vostra spada.

Inoltre, le balestre sono la vostra unica arma di difesa durante i vostri viaggi in barca o sott’acqua: a differenza di quanto accade nei normali combattimenti, pochi colpi ben assestati dovrebbero rivelarsi sufficienti per uccidere qualunque insidia. Anche in tal caso, valgono le stesse procedure di utilizzo: premete rapidamente per eseguire la mira automatica oppure sentitevi liberi di mirare manualmente, come un vero Witcher.