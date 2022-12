Come ottenere il finale migliore in The Witcher 3

Come sarete in grado di apprendere fin dai primi istanti della vostra avventura, in The Witcher 3 ogni vostra scelta avrà una conseguenza per il proseguire della missione, rendendo così i giocatori protagonisti della storia in prima persona.

Si tratta uno degli aspetti più apprezzati della produzione di CD Projekt, ma che comprensibilmente potrebbe spaventare i giocatori perfezionisti, sempre alla ricerca del miglior finale possibile per le proprie storie.

Se fate parte di questa categoria, o se volete semplicemente assicurarvi di aver fatto le scelte giuste, in questa guida vi spiegheremo come sbloccare il finale migliore in The Witcher 3. Ovviamente, sconsigliamo di leggere questo articolo se volete evitare spoiler sulla conclusione dell’avventura o, più semplicemente, su cosa condizioni il finale.

Come sbloccare il finale migliore

Partiamo fin da subito con un presupposto fondamentale: la maggior parte delle scelte che prenderete nelle missioni di The Witcher 3 non hanno alcuna importanza e non condizioneranno il finale che otterrete.

Ciò che conta davvero è il vostro rapporto con Ciri e alcune scelte fondamentali che incontrerete nella storia: a volte la risposta esatta non sarà del tutto chiara e una selezione sbagliata, seppur fatta in buona fede, potrebbe spingervi sempre di più verso la Bad Ending, che andrebbe evitata a qualunque costo.

Ci sono 5 scelte che dovrete portare a termine, divise tra l’Atto II e l’Atto III del gioco: per ottenere uno dei finali “buoni” dovrete assicurarvi di scegliere correttamente la maggior parte di essi, ovvero almeno 3 decisioni corrette su 5.

Nell’Atto II, dovrete assicurarvi di giocare a una battaglia di palle di neve con Ciri — si tratta della seconda opzione, dato che la prima porterà Geralt a offrirle un drink per provare a rincuorarla — e di far visita a Emhyr, rifiutando però la paga che vi era stata promessa. In caso contrario, Ciri penserà — giustamente — di essere stata venduta dalla persona di cui si fida di più al mondo.

Nell’Atto III, dovrete invece tenere a mente tre scelte: incoraggiare Ciri ad andare a parlare da sola con la Loggia delle Maghe, lasciare che distrugga il laboratorio di Avallac’h e accompagnarla a visitare la tomba di Skjall. Se eseguirete correttamente tutte queste decisioni, o almeno la maggior parte di esse, non avrete nulla da temere: avrete automaticamente sbloccato il miglior finale del gioco.

Esiste tuttavia un altro finale buono, che potrà essere appositamente sbloccato se sceglierete di non portare Ciri da Emhyr, portando così le scelte possibili a 4: dovrete comunque assicurarvi di scegliere correttamente 3 delle altre decisioni, per non incappare in una bruttissima sorpresa.