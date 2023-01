L’affascinante Kaer Morhen, la fortezza dove vengono addestrati i Witcher, è una delle prime location che esplorerete durante la vostra avventura in The Witcher 3, come parte di un sogno che fungerà anche da vero e proprio tutorial per le fasi iniziali.

Una volta superata questa fase, la vostra avventura vi porterà prima a esplorare Bianco Frutteto, per poi rivolgervi alle regioni di Velen e Novigrad e alle isole Skellige, dove si svolgerà la maggior parte della campagna principale.

Tuttavia, se dovessero mancarvi quelle affascinanti atmosfere, sarete felici di scoprire che potrete sempre tornare a Kaer Morhen: in questa guida, vi spieghiamo come tornare nella fortezza.

Come andare a Kaer Morhen in The Witcher 3

Se speravate di poter tornare subito a Kaer Morhen, dobbiamo purtroppo darvi una brutta notizia: quest’area sarà infatti bloccata durante le prime fasi del gioco, tornando nuovamente accessibile solo dopo aver raggiunto una determinata quest.

Dovrete dunque impegnarvi nelle missioni principali di The Witcher 3 (trovate la Complete Edition su Amazon) che riguardano la ricerca di Ciri, fino a quando non sbloccherete una quest intitolata «Il brutto anatroccolo».

Questa missione si sbloccherà dopo aver completato le ricerche nel Velen, a Novigrad e nelle isole Skellige e richiederà di portare la misteriosa — e orrenda — creatura Uma proprio a Kaer Morhen, per spezzare la sua maledizione e scoprire chi si cela davvero dietro le sue fattezze.

Non appena raggiungerete automaticamente Kaer Morhen come parte della storia principale, la fortezza dei Witcher sarà automaticamente sbloccata nella mappa del mondo e potrete avviare il viaggio rapido tutte le volte che vorrete.

Trattandosi di un’area separata dal resto del mondo del terzo capitolo di The Witcher, non potrete arrivarci semplicemente in sella a Rutilia, ma dovrete trovare un indicatore per il viaggio rapido, premere il pulsante il pulsante X/A e subito dopo il pulsante Triangolo/Y per aprire la mappa del mondo: scorrete il cursore nella parte in alto a destra e troverete Kaer Morhen. A questo punto, non dovrete fare altro che confermare la scelta, attendere il tempo di caricamento e godervi il vostro soggiorno nella fortezza tutte le volte che vorrete.