Come iniziare Blood and Wine in The Witcher 3

L’espansione Blood and Wine è considerato da molti fan di The Witcher 3 l’esempio perfetto di come andrebbe realizzata un’espansione a pagamento: CD Projekt RED si è davvero superata con quest’aggiunta, realizzando una nuova campagna talmente vasta da risultare quasi un secondo gioco.

Il DLC vi porterà infatti nell’immensa regione di Toussaint, offrendo ai giocatori circa 20 ore di nuovi contenuti, con tantissime missioni e un nuovo boss finale che metterà duramente alla prova tutte le vostre capacità offensive e difensive.

Se non vedete l’ora di tuffarvi in questa nuova avventura, in questa guida vi spiegheremo in pochi semplici passi come accedere all’espansione Blood and Wine.

Come iniziare Blood and Wine

Trattandosi di un’espansione a pagamento, dovrete innanzitutto assicurarvi di averla già acquistata o che sia inclusa nella vostra edizione: il DLC è infatti automaticamente disponibile nelle edizioni Game of the Year di The Witcher 3, recentemente aggiornate alla Complete Edition (la trovate su Amazon).

Dopo esservi assicurati di esserne in possesso e di averla eventualmente installata, potrete iniziare immediatamente la vostra avventura accedendovi direttamente dal menù principale, anche senza aver completato prima la campagna: questo vi permetterà di utilizzare Geralt al livello 32, con un’armatura di base dalle buone statistiche per l’endgame.

Tuttavia, sconsigliamo fortemente di utilizzare questo metodo, a meno che non siate particolarmente impazienti: non solo le sfide saranno inevitabilmente molto più difficili, ma non potrete vedere alcuni contenuti aggiuntivi personalizzati molto particolari, sui quali non vi faremo spoiler ma che non potranno che strappare un sorriso agli utenti che hanno completato con successo la campagna principale.

Di conseguenza, non appena vi sentirete pronti a farlo, vi suggeriamo di dirigervi a Velen e di controllare le relative bacheche degli annunci: troverete la prima missione che darà il via agli eventi di Blood and Wine. Assicuratevi però che il vostro Geralt sia almeno al livello 30, per poter affrontare al meglio tutte le missioni e le nuove minacce che vi attendono.