The Witcher 3: Wild Hunt | Mappa interattiva

All’interno di The Witcher 3: Wild Hunt i videogiocatori possono scoprire un open world davvero ampio e rischio di cose da scoprire. La regione è chiamata il Continente, come indicato dalle opere letterarie di Andrzej Sapkowski da cui il gioco nasce, e ora anche i giocatori armati di PS5 e Xbox Series X|S possono seguire Geralt per esplorarla.

È anche vero che, durante la vostra avventura, il Continente non sta vivendo un periodo proprio florido: la guerra impazza, complice la forza distruttiva dell’Impero di Nilfgaard, e molte regioni sono piegate dal conflitto e dai corpi dei soldati abbandonati a se stessi dopo le battaglie campali. Uno scenario che va a nozze con le mostruosità che abitano nel Continente e che rendono necessario l’intervento dei Witcher.

Se, quindi, state cercando di orientarvi in questo mondo, sappiate che è possibile consultare online una mappa interattiva per trovare facilmente tutto quello che cercate nel mondo di The Witcher 3.

Uno sguardo alla mappa di The Witcher 3: Wild Hunt, che si concentra su alcune regioni specifiche del Continente

Dove vedere la mappa interattiva di The Witcher 3

I fan hanno realizzato un portale specifico a cui accedere per vedere la mappa interattiva del gioco. Lo trovate al link:

» Vai alla mappa interattiva di The Witcher 3 «

Accedendo al link, come potete vedere, potete scegliere di vedere la mappa specifica delle diverse regioni che compongono la mappa di gioco. Si va quindi nelle seguenti aree:

Bianco Frutteto (White Orchard)

(White Orchard) Velen e Novigrad

e Isole Skellige

Kaer Morhen

Toussaint (dall’espansione Blood and Wine).

Ricordiamo che è anche possibile visitare la mappa direttamente dal gioco, anche se in questo caso i punti di interesse vengono indicati solo una volta che li avete scoperti. Per aprirla, vi basta accedere al menù di gioco e selezionare l’apposita voce “Mappa”.

Tra le novità della Complete Edition in formato next-gen, la mappa del gioco è ora più pulita e i tantissimi “?” che dovevano indicare i possibili punti di interesse sono disattivati di default, in modo da rendere la carta geografica molto più leggibile e di facile consultazione.

Vi ricordiamo che, se volete approfondire la conoscenza con la versione next-gen di The Witcher 3, potete farlo nella nostra video recensione, dove mostriamo da vicino il gioco su PS5.