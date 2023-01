Come aumentare il peso trasportabile in The Witcher 3

Come ogni gioco di ruolo che si rispetti, The Witcher 3 vi incentiverà a migliorare costantemente il vostro equipaggiamento, raccogliendo quanti più materiali e armamenti possibili per essere sempre all’altezza di ogni situazione.

Sfortunatamente, per quanto Geralt di Rivia possa avere delle capacità superiori a quelle dei comuni esseri umani, tra le sue abilità non è inclusa quella di poter trasportare un numero infinito di oggetti: proprio come in molti altri RPG, esiste infatti un limite di peso di cui si dovrà necessariamente tenere conto.

Fortunatamente, esistono alcuni trucchi per poterlo superare e trasportare quanti più oggetti possibile: in questa guida vi sveleremo come aumentare il peso trasportabile.

Come aumentare il limite del peso in The Witcher 3

Inizialmente partirete con un valore pari a 60, appena sufficiente per riuscire a trasportare la necessaria quantità di armi, materiali ed equipaggiamenti, ma ben presto noterete quanto sia facile riuscire a superarlo.

Sarete in grado di continuare a giocare anche con un valore superiore al vostro limite di peso, ma Geralt diventerà estremamente lento, impossibilitato a correre e con movimenti più limitati. È dunque importante tenere costantemente sotto controllo tale limite e aumentarlo tutte le volte che potrete.

Il metodo principale per poter aumentare il peso trasportabile in The Witcher 3 (trovate la Complete Edition su Amazon), e inizialmente l’unico previsto dagli sviluppatori al lancio, è sicuramente acquistare o ottenere nuove borse da sella per Rutilia, il vostro cavallo.

Le borse da sella vi permetteranno infatti di trasportare un maggior numero di oggetti: il valore indicato nel relativo equipaggiamento vi indicherà di quanto aumenterà il limite di peso nel gioco.

Esistono diverse borse in grado di aumentare ulteriormente il vostro limite, dunque il nostro consiglio è quello di tenere costantemente d’occhio i negozi del gioco per non farvi sfuggire nemmeno un’occasione. Inoltre, vale sicuramente la pena di dare un’occhiata alla missioni secondarie, soprattutto quelle legate alle corse con i cavalli: sono tra le quest in grado di fornire i boost migliori per Rutilia.

Se aveste comunque bisogno di un ulteriore boost alle vostre capacità del peso, basterà spendere un punto abilità e riservare uno slot per sbloccare la skill «Schiena solida»: questo vi permetterà di aumentare ulteriormente il limite di altri 60 punti. Un potenziamento indispensabile per chiunque voglia raccogliere quanto più materiale possibile, magari per rivenderlo alla prima occasione e mettere da parte un buon tesoretto.