The Witcher 3, come salire di livello velocemente

Il Continente in cui è ambientato The Witcher 3: Wild Hunt, di cui trovate a questo indirizzo la mappa interattiva completa, è ricco di minacce di ogni tipo. Non è una sorpresa, considerando che se non ci fossero mostruosità non sarebbe necessari i witcher come il nostro Geralt di Rivia, ma i brutti incontri sono sempre dietro l’angolo: ecco perché accumulare punti EXP per far salire di livello lo strigo, e magari farlo velocemente, è senza dubbio una buona idea.

Il gioco, infatti, essendo un GDR propone delle meccaniche di crescita e sviluppo del protagonista: accumulando punti esperienza, salirete di livello e potrete affrontare minacce più ostiche via via che vi si faranno davanti. Inoltre, otterrete anche dei punti abilità che potrete spendere per sbloccare abilità aggiuntive e perk che combinerete con i mutageni che il titolo vi metterà a disposizione.

Se state cercando di capire come salire di livello velocemente, vi proponiamo di seguito alcuni fondamentali consigli.

Perché il livello è importante

Piccola premessa: ci sono dei giochi di ruolo in cui il livello dei nemici si adatta via via a quello del giocatore. Non è il caso di The Witcher 3: Wild Hunt. In questo caso, infatti, il gioco propone una sfida che varia di area in area: fin dall’inizio, il gioco vi segnala se state affrontando un mostro troppo potente per voi, segnalandovi sopra la sua barra vita un’icona che vi mostra di essere in pericolo.

Quando, quindi, il livello di un mostro è troppo alto per voi, vedrete l’indicazione del suo nome scritta in rosso – il che dovrebbe scoraggiarvi dall’ingaggiare lo scontro, perché un nemico più forte di voi è veramente pericoloso.

Creature non proprio accoglienti vi attendono nel Continente

Sono anche presenti i livelli raccomandati per affrontare missioni e contratti. Intorno al livello di Geralt, insomma, si costruisce tanto di The Witcher 3. Ecco perché è importante svilupparlo e farlo salire, accumulando punti EXP.

Come salire di livello velocemente in The Witcher 3

Di seguito, vi proponiamo alcuni importanti consigli per capire come salire di livello velocemente in The Witcher 3: Wild Hunt.

Non rinunciate allo scontro

Potrebbe sembrare superfluo dirlo, ma non lo è. Spesso vi capiterà di cavalcare e di vedere dei mostri che spuntano nella mappa, e che cercano anche di attaccarvi. La tentazione di allontanarvi è ovviamente molto forte, dato che basterà spingere Rutilia al galoppo per andarvene indenni.

Il nostro consiglio, però, è sempre quello di fermarvi a combattere. Prima di tutto, perché uccidere un mostro e recuperare il suo loot può essere utile per future missioni o per craftare delle cose; e, in secondo luogo, perché un po’ di punti esperienza non si buttano mai via.

Completate subito il contratto “Il Diavolo al Pozzo”

A Bianco Frutteto, già poco dopo l’inizio del gioco, è possibile ottenere il contratto da witcher Il Diavolo al Pozzo. Accettatelo e completate questa missione: come ricompensa otterrete un Trofeo da equipaggiare nella sella di Rutilia, che vi permetterà di ottenere più punti EXP del normale.

Non ignorate i contratti

Anche se non servono ad andare avanti nella vicenda principale del gioco, i contratti da witcher sono molto utili. Prima di tutto, perché molte missioni sono interessanti da giocare e ben scritte, ma anche perché sconfiggere queste creature orribili vi permette di ottenere ricompense sia in termini di denaro, sia in termini di EXP.

Oltretutto, spesso ve la vedete con creature che è bene studiare bene, perché potreste incontrarle di nuovo lungo la via: considerate il contratto come una sorta di tutorial per scoprire come abbattere quel mostro, vista la possibilità di ritrovarlo di nuovo in forma errante in futuro, lungo il Continente.

Usate le armi giuste

Occhio anche alle spade che decidete di equipaggiare. Quelle molto economiche magari fanno più danno nell’immediato, ma le spade delle scuole dei witcher consentono anche di ottenere EXP aggiuntiva, in diversi casi. Verificate sempre quali sono le specificità delle vostre spade, quando le equipaggiate: se ne avete una che offre esperienza aggiuntiva – o una su cui potete equipaggiare una Runa a questo scopo – usatela senza pensarci su due volte, per salire velocemente di livello.

Se volete sostenere il lavoro della redazione di SpazioGames, potete acquistare i vostri videogiochi a questo indirizzo su Amazon, a nessun costo aggiuntivo.

Vi ricordiamo che, se volete approfondire la conoscenza con la versione next-gen di The Witcher 3, potete farlo nella nostra video recensione, dove mostriamo da vicino il gioco su PS5.