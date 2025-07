L'ultima ondata di licenziamenti in casa Xbox ha rimesso in seria discussione il futuro di molti suoi studi videoludici, con strategie che per forza di cose dovranno essere ripensate e cambiate in corsa.

Tra gli studi maggiormente colpiti ci sarebbe anche Turn 10, autori della serie Forza Motorsport che avrebbero perso quasi il 50% della sua forza lavoro: evidentemente, la casa di Redmond non è rimasta affatto soddisfatta dai risultati dell'ultimo capitolo della serie, che adesso sarebbe stata "uccisa" dai vertici Xbox.

Il forum Reddit GamingLeaksAndRumors segnala infatti un post sul proprio profilo Facebook di Fred Russell, ex Turn 10 che lasciò la compagnia nel 2016 e che oggi riferisce che il team di Forza Motorsport «non esiste più».

In un ulteriore commento in risposta a chi gli chiedeva maggiori delucidazioni, l'ex Turn 10 spiega che lo studio resta ancora aperto, ma solo ed esclusivamente come team di supporto per la serie Forza Horizon, che già da qualche anno ha ormai ottenuto il maggiore gradimento di pubblico e critica.

Se l'indiscrezione fosse confermata, probabilmente non dovremmo più aspettarci nuovi capitoli di Forza Motorsport per un lunghissimo periodo di tempo, sempre ammesso che la serie non sia stata cancellata definitivamente: del resto, con uno smantellamento così grave del team, è decisamente difficile riuscire a realizzare giochi ambiziosi.

Evidentemente neanche il lancio dell'ultimo aggiornamento corposo di maggio, che nelle speranze di Microsoft avrebbe dovuto portare più curiosi a scaricarlo tramite Game Pass (lo trovate su Amazon), sarebbe servito a ottenere i risultati sperati.

In attesa di eventuali comunicazioni ufficiali dai diretti interessati, devo ovviamente invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso, ma è chiaro che licenziare il 50% del tuo team non lascia ben sperare per il futuro della serie.

Ricordiamo che i licenziamenti hanno colpito a catena tantissimi studi Xbox, portando perfino alla chiusura di The Initiative e alla cancellazione di Perfect Dark.