The Witcher 3: Triss o Yennefer, guida alle romance

The Witcher 3 vi metterà spesso di fronte a scelte fondamentali per il futuro di Geralt, ma probabilmente poche di queste avranno così importanza per i fan come le decisioni da prendere per assicurarsi il favore di Triss o di Yennefer.

Le due alleate del Witcher sono infatti le possibili opzioni romantiche per il nostro protagonista: se avete già deciso chi vorrete che diventi la compagna di vita dello strigo, dovrete assicurarvi di prendere le decisioni giuste per garantirvi la vostra romance.

In questa guida alle romance vi aiuteremo dunque a scoprire come scegliere rispettivamente Triss o Yennefer, spiegandovi quali sono le decisioni fondamentali che condizioneranno, naturalmente, anche una delle scene finali del gioco.

Come scegliere Triss

Chi ha già giocato il secondo capitolo di The Witcher conosce naturalmente tutto il fascino di Triss Merigold: se i giocatori lo desidereranno, Geralt potrà scegliere di continuare a nutrire ancora un forte interesse nei suoi confronti, restaurando così la loro relazione.

Per poter ottenere questa romance, sarà necessario completare le sue missioni secondarie e, in determinati punti della storia, prendere alcune importanti decisioni. La prima di queste, particolarmente semplice e “ovvia” accadrà durante «Questione di Vita o di Morte», in cui dovrete scegliere di baciarla.

Dopo aver compiuto questo primo importante passo, dovrete completare la missione «Ora o Mai Più» con due importanti scelte: salvare i maghi e convincere Triss a restare con voi, confessandole di amarla ancora. Se avrete eseguito l’operazione correttamente, Triss sceglierà di non partire e restare con Geralt, completando così la sua romance dedicata.

Come scegliere Yennefer

Yennefer di Vengerberg ha certamente bisogno di poche presentazioni: la potente maga è da sempre il grande amore di Geralt, e anche in The Witcher 3 (trovate la Complete Edition su Amazon) i giocatori avranno la possibilità di confermare e rendere ancora più forte la loro relazione.

Anche in questo caso, sarà necessario prendere determinate decisioni durante punti chiave dell’avventura: la prima avverrà durante una delle missioni principali nelle isole Skellige, in cui potrete baciarla al termine di una feroce battaglia e osservarla mentre riparerà il suo vestito, portando così a una prima scena d’amore.

La prossima scelta, la più importante per la loro relazione, avverrà durante la missione «L’ultimo desiderio»: alla fine della quest sia Geralt che Yennefer potranno capire di essere davvero innamorati l’uno dell’altro, sempre che i giocatori desiderino che sia questo il destino dello strigo.

Infine, l’ultima scelta che confermerà definitivamente la relazione si svolgerà a Kaer Morhen: anche in questo caso, la scelta appare abbastanza ovvia, dato che dovrete accettare l’invito di Yennefer ad appartarvi in privato nella sua camera.

Si possono scegliere sia Triss che Yennefer?

Concludiamo la nostra guida con un suggerimento che potrebbe, letteralmente, salvarvi la vita: non dovete peccare di superbia e pensare di poter conquistare entrambe le maghe senza che vi siano conseguenze.

Se cercherete di intraprendere una relazione romantica sia con Triss che con Yennefer, loro lo scopriranno e troveranno il modo di farla pagare cara a Geralt: non vi spoilereremo ciò che accade, ma vi diciamo solo che non va a finire molto bene per lo strigo e che vi ritroverete senza nessuna delle due potenziali compagne.

Tralasciando il fatto che quella sarebbe la fine che meritereste per averlo anche solo pensato, non possiamo che consigliarvi di prendervi tutto il tempo necessario per capire fino in fondo chi volete che sia la compagna di vita ideale di Geralt, così da fare tutto il necessario per portare a termine la relativa romance.