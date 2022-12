The Witcher 3, quale difficoltà scegliere e cosa cambia

Essere un witcher in un mondo come quello creato da Andrzej Sapkowski e trasposto in The Witcher 3: Wild Hunt potrebbe non essere esattamente una passeggiata di salute. Eppure, gli abitanti della regione hanno bisogno del vostro intervento: anche quelli che vi disprezzano per il vostro essere mutanti, in fondo, non avrebbero speranze contro i mostri che popolano le foreste e spesso sconfinano nei villaggi, se non ci fossero gli strighi.

Certo, il gioco di CD Projekt, ora arrivato anche su PS5 e Xbox Series X|S, per fortuna vi permette di adattare il livello delle sfide che dovrà affrontare Geralt all’esperienza di gioco che desiderate, dandovi delle opzioni per decidere il livello di difficoltà.

Ma cosa cambia tra un livello all’altro? Come scegliere quello giusto? Vediamo la nostra pratica guida.

Guida alle difficoltà di The Witcher 3: quale scegliere

Prima di tutto, vale la pena ricordare che Wild Hunt (lo trovate su Amazon) permette di scegliere tra diversi livelli, che strizzano l’occhio a diverse tipologie di giocatori. Alcuni si divertono se vengono sfidati, altri se si godono con calma una storia: The Witcher 3 permette di accontentare entrambi.

Vediamo di seguito i diversi livelli nel dettaglio, prendendo in analisi alcuni parametri: i punti esperienza che si ottengono completato le abilità, i soldi che le guardie vi portano via dal portafogli se venite sconfitti e, infine, la possibilità di curarvi scegliendo la voce Meditazione dal menù principale del gioco.

I diversi livelli di difficoltà in The Witcher 3

Una Storia Semplice

Punti esperienza: standard

standard La Meditazione ti cura? Sì

Sì Soldi che ti vengono sottratti: 25% del totale

Si tratta, come suggerisce il nome, del livello di difficoltà più semplice, corrispondente a facile. È perfetto per chi non vuole essere messo alla prova e non vuole rischiare di vedere troppo spesso il game over, godendosi invece la storia del gioco.

Spada in Pugno

Punti esperienza: standard

standard La Meditazione ti cura? Sì

Sì Soldi che ti vengono sottratti: 50% del totale

È la difficoltà normale, perfetta per un’esperienza di gioco bilanciata e adatta al giocatore standard. I nemici hanno un po’ più di salute rispetto al livello precedente e arrecano un po’ più di danni, ma con la giusta agilità il titolo non diventa mai troppo severo. È il giusto compromesso tra sfida e coinvolgimento.

Lacrime e Sangue

Punti esperienza: 90%

90% La Meditazione ti cura? No

No Soldi che ti vengono sottratti: 75% del totale

Corrisponde al livello difficile ed è il primo livello di difficoltà in cui la Meditazione non ha più una funzione curativa, quindi dovrete contare solo sulle vostre pozioni e sul cibo, per farcela. Inoltre, andare KO contro le guardie vi farà perdere quasi tutti i vostri soldi, ottenete leggermente meno punti EXP e i nemici hanno più vita e più forza. Attenzione, insomma, perché anche un Witcher esperto potrebbe avere del filo da torcere.

È un livello di difficoltà pensato per chi è un veterano degli action GDR e vuole essere sfidato, ma in modo non troppo proibitivo e frustrante. Sicuramente, è una difficoltà in cui si avvertono bene tutti i rischi in cui si può incorrere girovagando per il Continente.

Marcia della Morte

Punti esperienza: 80%

80% La Meditazione ti cura? No

No Soldi che ti vengono sottratti: 100% del totale

È la modalità molto difficile e non avrà pietà di voi. Se non sarete scaltri, farà di voi un sol boccone. I nemici hanno un bonus estremo nei loro attacchi (oltre il 200% rispetto alla difficoltà normale, secondo la wikia del gioco) e la Meditazione non vi aiuterà a curarvi. Inoltre, ottenete meno punti EXP dalle attività che completate e i vostri avversari hanno molti più punti vita da svuotare.

È una difficoltà raccomandata a chi conosce già le meccaniche di gioco e vuole essere messo alla prova. Pensata per i veterani dei giochi di ruolo action, può vedervi incastrati in momenti di frustrazione, se non siete davvero abili.

Posso cambiare difficoltà in The Witcher 3?

La risposta è sì. La difficoltà che scegliete all’avvio del gioco non è definitiva e potete sempre accedere al menù di pausa e modificarla dalle opzioni.

Questo significa che potete fare un po’ di esperimenti prima di decidere il livello ideale per la vostra run, in modo da capire quale sia quello migliore per godervi al massimo l’esperienza. Tenetene conto e, anzi, noi ve lo raccomandiamo: provate un po’ tutti i livelli per capire come vi trovate, poi sceglietene uno definitivamente e preparatevi a sguainare la spade.

Se state per iniziare a giocare The Witcher 3: Wild Hunt, insomma, sappiate che si adatterà all’esperienza che state cercando di avere. E lo farà bene, però: lo sapete già, perché ve lo abbiamo raccontato anche nella nostra video recensione.