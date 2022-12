Come uccidere i Wraith in The Witcher 3

Geralt dovrà affrontare diverse creature terrificanti nel corso della sua avventura in The Witcher 3, e tra le più pericolose in assoluto non possiamo non menzionare gli spettrali Wraith.

Questi mostri sono infatti particolarmente difficili da affrontare: essendo incorporei e particolarmente aggressivi, un Witcher impreparato potrebbe ritrovarsi ben presto a implorare pietà e perfino incontrare la morte in tempi rapidi.

In questa guida vi spiegheremo dunque in pochi e semplici passi come uccidere i Wraith: assicuratevi di arrivare preparati a questi scontri, dato che sarà obbligatorio affrontarne almeno uno per una missione nel DLC Hearts of Stone.

Come sconfiggere i Wraith

Prima di affrontare questa pericolosissima battaglia, occorre che i giocatori di The Witcher 3 (trovate la Complete Edition su Amazon) tengano sempre a mente che non avrete a disposizione soltanto le vostre fidate spade, ma anche la possibilità di utilizzare i Segni e tanti utili strumenti.

Il primo passo sarà costringere il Wraith a diventare suscettibile ai nostri colpi: utilizzate dunque il segno Yrden per intrappolarlo e attaccarlo con la vostra Spada d’Argento. Lo spettro continuerà però a essere particolarmente aggressivo, motivo per il quale non dovete dimenticarvi mai di utilizzare anche il segno Quen per proteggervi dai colpi.

Se aveste bisogno di un ulteriore boost alle vostre capacità offensive, assicuratevi di avere a disposizione un Unguento Anti-Spettri prima di iniziare la vostra battaglia: come potete facilmente intuire dallo stesso nome, impregnare la vostra spada in questo speciale unguento vi consentirà di infliggere molti più danni e concludere la battaglia in pochissimi istanti.

Nel caso non fosse per voi un’opzione possibile, potreste voler prendere in considerazione l’idea di usare le bombe Polvere Lunare: i Wraith sono particolarmente deboli agli attacchi esplosivi e, utilizzate in combinazione con il segno Yrden, dovrebbero consentirvi di concludere lo scontro con immensa facilità.

Un ultimo consiglio che vogliamo darvi è quello di osservare accuratamente i loro attacchi e infliggere una combo da 3 colpi non appena noterete la finestra temporale giusta. Se apprenderete il giusto tempismo e seguirete le nostre semplici istruzioni, avrete portato a termine un’altra caccia con successo.