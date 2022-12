God of War: Ragnarok | Guida

Non ci sono dubbi che God of War: Ragnarok sia uno dei videogiochi più chiacchierati di questo peculiare 2022. L’anno, in sé, è stato particolarmente prolifico per Kratos e Atreus: dopo il debutto del reboot originale su PC, infatti, è venuto il momento di continuare l’avventura, con la release di Ragnarok avvenuta su PS4 e PS5 lo scorso mese di novembre.

Dopo avervi proposto una guida anche per il primo gioco, abbiamo deciso di mettere insieme alcune informazioni importanti con dei contenuti anche sul secondo, che come vi ha raccontato il nostro Domenico Musicò nella video recensione incarna il sequel ideale per un franchise.

Questa volta, messisi alle spalle le vicende del primo gioco, i nostri due protagonisti si ritrovano con il Ragnarok alle porte: ad attenderli è un periodo di grande incertezza, che si rispecchia anche nell’adolescenza di Atreus – ora cresciuto e molto più complicato da “gestire” per il nostro Kratos, ancora alle prese con le difficoltà del fare il padre. Oltretutto, seppur senza fare spoiler, quanto Kratos ha appreso alla fine del primo gioco rappresenterà una svolta importante per le sue prossime scorribande.

God of War: Ragnarok è disponibile su PS4 e PS5

Il gioco, che dota il nostro tormentato e possente Dio della guerra di alcuni elementi inediti per il suo arsenale, approfondisce le meccaniche che avevamo già visto nel titolo precedente, regalando un viaggio decisamente memorabile a tutti i videogiocatori.

Se siete interessati, potete trovare God of War: Ragnarok direttamente su Amazon con consegna rapida all’indirizzo che preferite. Se, invece, lo avete già portato a casa e state cercando di capire come trarne il meglio, vi lasciamo alle guide mirate per i diversi aspetti del lavoro di Sony Santa Monica, realizzate dalla nostra redazione.

God of War: Ragnarok – Le nostre guide