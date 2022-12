Come salire di livello velocemente in God of War Ragnarok

In God of War Ragnarok non sarà necessario semplicemente apprendere al meglio le meccaniche di combattimento, ma è indispensabile tenere costantemente sotto controllo tutto il vostro equipaggiamento.

A differenza di quanto accade solitamente nei giochi di ruolo, Kratos non possiede un vero e proprio livello per migliorare le proprie statistiche, ma tale elemento è comunque presente per il suo inventario. Inoltre, i punti esperienza raccolti potranno essere utilizzati per sbloccare tante utili abilità.

In questa guida vi spiegheremo dunque come migliorare e far salire di livello velocemente tutti i vostri accessori, dandovi qualche utile consiglio da tenere a mente durante l’avventura.

Come livellare facilmente in God of War Ragnarok

Dato che l’unico modo davvero efficace per migliorare le nostre statistiche è quello di migliorare l’equipaggiamento, un aspetto fondamentale da tenere in considerazione è cercare di trovare il maggior numero possibile di pezzi d’argento, la valuta principale di God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon).

Per questo motivo, non dovreste avere alcun timore a distruggere qualunque scatola o vaso doveste incontrare sul vostro cammino, tenendo contemporaneamente d’occhio eventuali forzieri. I pezzi d’argento potranno sembrare poco utili durante le prime fasi dell’avventura, ma saranno indispensabili per rendere ancora più potenti le migliori armature del gioco.

Ma i pezzi d’argento non sono l’unica risorsa necessaria per costruire ed effettuare miglioramenti: Kratos dovrà assicurarsi di avere sempre a disposizione la giusta quantità di materiali per il crafting. Per questo motivo, vi invitiamo a prestare molta attenzione a tutto l’inventario e non vendere affrettatamente oggetti che potrebbero servirvi in futuro. Restando in tema di armature, assicuratevi anche di equipaggiare i migliori accessori possibili, così da migliorare ulteriormente tutte le statistiche.

Un altro consiglio che ci sentiamo di darvi è quello di esplorare accuratamente tutto ciò che vi circonda e scoprire il maggior numero di testi runici possibili: si tratta di un’operazione che vi consentirà di guadagnare immediatamente punti esperienza per sbloccare nuove abilità.

Infine, ma non per importanza, vi ricordiamo che God of War Ragnarok offre numerose attività secondarie: cercate di completare tutte le missioni e i favori che troverete sul vostro cammino e, in breve tempo, sarete certi di avere tutto l’argento e le risorse disponibili per affrontare anche i nemici più pericolosi.