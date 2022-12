Come curarsi in God of War Ragnarok

Le battaglie di God of War Ragnarok diventeranno velocemente brutali e potrebbero lasciare Kratos in fin di vita: i giocatori dovranno dunque assicurarsi di combinare efficacemente non solo i loro attacchi, ma anche schivate e contrattacchi per evitare danni.

Naturalmente, questo non sarà sempre possibile e inevitabilmente qualche colpo nemico andrà a segno: è dunque importante riuscire a recuperare in fretta la salute, così da non dover temere eventuali imboscate più aggressive del previsto.

Nella nostra guida vi spiegheremo dunque tutti i trucchi per curare rapidamente le ferite, oltre a fornirvi alcuni utili consigli per aumentarla.

Come recuperare salute in God of War Ragnarok

Il metodo più efficace e consistente per poter curare i propri danni è sicuramente quello di trovare le classiche sfere verdi, lo standard presente fin dai primissimi capitoli della serie. Potrete trovarle non solo dopo aver sconfitto i nemici, ma anche nascoste spesso all’interno di vasi e altri oggetti sparsi per il mondo.

Tali sfere sono disponibili in diverse dimensioni, in base alle quali corrisponderà un determinato quantitativo di punti salute ripristinati: tenete dunque sempre costantemente d’occhio la vostra barra della salute, anche dopo averne raccolto una.

Un altro metodo molto utile, utilizzabile direttamente nelle battaglie di God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon) è sicuramente l’utilizzo della Furia di Sparta: attivatela premendo entrambi gli analogici e iniziate a pestare un nemico a vostra scelta. Ogni colpo inflitto da Kratos gli permetterà di ripristinare una piccola porzione della propria salute, rendendola dunque uno strumento che può fare la differenza nelle situazioni più critiche.

Dopo aver superato le prime fasi dell’avventura, sbloccherete anche la possibilità di costruire Pietre della Risurrezione: come facilmente intuibile dal nome stesso, queste vi permetteranno di ripristinare la vostra salute anche dopo essere arrivati a un passo dalla morte, con la semplice pressione di un pulsante. Anche in questo caso, le pietre sono disponibili con dimensioni diverse in base alla quantità di vita recuperata: cercate dunque di gestirle con cautela.

Infine, vi ricordiamo che esistono alcuni utili trucchi per aumentare la vostra vitalità massima: la statistica potrà essere aumentata in base al vostro equipaggiamento, ma durante l’avventura potreste trovare anche la Mela di Idunn, in grado di potenziarla permanentemente. Varrà dunque la pena di tenere d’occhio ad ogni possibile missione o enigma proposto, per essere pronti a ogni evenienza.