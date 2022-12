God of War Ragnarok: i migliori complementi per le armi

Per poter rendere le nostre armi più efficaci in God of War Ragnarok potremo non solo migliorarle aumentandone il livello, ma anche equipaggiando alcuni specifici complementi.

Non si tratta di una feature da sottovalutare: utilizzando gli accessori più giusti potremo potenziare notevolmente il nostro equipaggiamento, aggiungendo perfino alcune variazioni molto utili sotto forma di abilità nascoste.

In questa guida vi forniremo dunque alcuni utili consigli, svelandovi quali sono i migliori complementi disponibili per le vostre armi da combattimento.

Migliori complementi in God of War Ragnarok

Leviatano

Per l’ascia di Kratos abbiamo selezionato l’Impugnatura dei Nove Regni: quando attiverete il Permafrost con la rispettiva barra piena, questa impugnatura vi consentirà di attivare automaticamente lo Spostamento regno, ovvero lo stesso effetto di rallentamento che vi capiterebbe schivando colpi all’ultimo secondo.

In altre parole, avrete molto più spazio di manovra per riuscire a riposizionarvi ed effettuare combo letali: un ottimo compagno di viaggio per tutti i giocatori di God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon).

Lame del Caos

Restiamo sullo stesso set anche per le Lame del Caos: per le più iconiche armi di Kratos suggeriamo di equipaggiare infatti i Pomi dei Nove Regni. L’effetto è molto simile a quello già citato per il Leviatano, ma questa volta si attiverà con il Sacrificio furioso con la rispettiva barra piena.

Con questi set non solo potrete aumentare le capacità offensive del nostro eroe, ma gli offrirete molti più spazi difensivi: si tratta dunque di set particolarmente equilibrati e aggressivi allo stesso tempo.

Lancia Draupnir

Per la lancia cambieremo invece set, così da restare più equilibrati, e vi suggeriremo di equipaggiare il Pomello della Potenza Mutevole: la loro rispettiva abilità vi consentirà infatti di aumentare notevolmente i danni da mischia dopo un Furto elementale.

Tuttavia, l’effetto dell’elemento svanirà altrettanto rapidamente: un sacrificio che riteniamo accettabile, dato che la differenza in battaglia si farà sentire e vi incoraggiare a utilizzare la Lancia Draupnir più spesso.

Scudo

Chiudiamo la nostra guida per i complementi alle armi con un suggerimento molto utile per lo scudo: il Rond di Obliterazione. Non si tratta del complemento più facile da recuperare, ma è sicuramente il più utile e vi garantirà non solo il maggior numero di buff della categoria, ma anche un livello di base più elevato rispetto agli altri.

Sarà necessario sconfiggere per ottenere questo complemento, ma una volta recuperato il Rond di Obliterazione potrete caricare il vostro scudo per lanciare frammenti di Valchiria addosso ai vostri nemici. Un’ottima soluzione per equilibrare difesa e attacco allo stesso tempo e per liberarvi più velocemente dei vostri aggressori.