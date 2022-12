God of War Ragnarok: le migliori abilità da sbloccare all’inizio

Pur non potendo aumentare direttamente il nostro livello, i punti esperienza in God of War Ragnarok saranno comunque in grado di fare la differenza: si tratta infatti di una risorsa in grado di aiutarci a sbloccare potenti abilità da usare in battaglia.

Kratos avrà a disposizione numerose skill sbloccabili per tutta l’avventura, suddivise anche in base alle armi e alla distanza da combattimento: con una così ampia scelta, può essere molto difficile per un giocatore riuscire ad orientarsi, soprattutto nelle prime fasi dell’avventura.

In questa guida abbiamo dunque pensato di darvi una mano e consigliarvi quelle che riteniamo essere le migliori abilità da sbloccare all’inizio del gioco e che dovrebbero avere la priorità su tutte le altre.

Migliori abilità iniziali in God of War Ragnarok

Leviatano

Le prime abilità che vi suggeriamo di sbloccare non appena possibile in God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon) sono Estinzione delle fiamme e Permagelo, presenti nella categoria «Tecnica» del Leviatano. la prima di queste abilità vi consentirà di infliggere danni bonus contro nemici in fiamme, mentre Permagelo vi consentirà di infliggere attacchi potenziati dopo ogni colpo inflitto senza subirne a vostra volta.

Passando alla categoria «A distanza», vi consigliamo poi di sbloccare anche la Falce Vendicativa: ciò vi consentirà di caricare l’ascia per farla roteare e colpire ancora più nemici, particolarmente utile per tenere a bada gruppi numerosi di avversari.

Per la categoria «Mischia», il Tranello del serpente vi consentirà invece di utilizzare un ferocissimo attacco in grado di congelare i nemici più piccoli: un must-have per le sessioni iniziali del gioco. Infine, ma non per importanza, nella stessa categoria troverete anche il Graffio gelido: con questa abilità potrete evocare schegge ghiacciate in grado di infliggere seri danni a tutti i nemici colpiti.

Lame del Caos

Per quanto riguarda invece la categoria «Tecnica» delle Lame del Caos, vi consigliamo di sbloccare la Vaporizzazione del ghiaccio: in maniera molto simile alla già citata Estinzione delle fiamme, grazie a questa skill potrete infliggere danni bonus a tutti i nemici congelati.

Anche la categoria «A distanza» non dovrebbe essere sottovalutata: lo Strappo di Iperione vi permetterà di trasformare le Lame del Caos in un rampino, portando verso di voi gli avversari e proseguire le combo, mentre l’Esplosione ardente vi permetterà, prevedibilmente, di attivare una piccola esplosione che genererà danni da fuoco.

Tutte le abilità in «Mischia» per le Lame sono prevedibilmente molto potenti ed efficaci, ma in questa guida abbiamo deciso di selezionarne una come priorità assoluta: la Sfuriata caotica. Si tratta di una raffica di attacchi molto veloci e devastanti, in grado di infliggere una enorme quantità di danni a un singolo nemico.