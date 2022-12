Come ottenere l’armatura a Scaglie di Drago in God of War Ragnarok

Tra le diverse armature di God of War Ragnarok ne esiste una particolarmente utile non solo per fini di gameplay, ma anche per chi intende completare il gioco al 100%: stiamo parlando dell’armatura a Scaglie di Drago.

Oltre a trattarsi di una delle migliori armature disponibili in tutta l’avventura, sbloccare il set completo vi permetterà di ottenere il trofeo «Ammazza-draghi», senza il quale non sarà chiaramente possibile arrivare all’ambito Platino.

In questa guida vi spiegheremo dunque come ottenere l’armatura a Scaglie di Drago, aiutandovi a ottenere uno dei migliori equipaggiamenti del gioco in pochi semplici passi.

Come sbloccare l’armatura a Scaglie di Drago

Prima di poter iniziare a ottenere i set dell’armatura a Scaglie di Drago, i giocatori dovranno completare il favore Odore della Sopravvivenza a Vanaheim: non dovrete fare altro che seguire delle impronte magiche fino ad arrivare al Cratere, una delle zone nascoste di God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon).

Dopo essere entrati in questa nuova area, cercate il negozio di Brok e Sindri: basterà questa semplice procedura per sbloccare la possibilità di costruirvi l’armatura a Scaglie di Drago. Per quanto riguarda invece la costruzione vera e propria, sarà necessario tenere a mente che servono materiali provenienti — prevedibilmente — proprio dai draghi.

Nello specifico, saranno necessari 10 denti di drago e 10.000 pezzi d’argento per ottenere cintura e bracciali, mentre per il pettorale saranno necessari 14.000 pezzi d’argento, un artiglio di drago e altri due denti di drago.

Il miglior modo per ottenere facilmente questi materiali è sicuramente quello di prendere parte alle Cacce al Drago, missioni che troverete proprio nel Cratere e che vi permetteranno, con un po’ di pazienza, di ottenere una delle migliori armature del gioco e di sbloccare il relativo trofeo.

Come ulteriore bonus, riteniamo che l’Armatura a Scaglie di Drago sia anche una delle più belle a livello estetico di tutto il gioco: ci sono dunque diversi incentivi che potranno spingervi a compiere questa nuova impresa e diventare davvero inarrestabili.