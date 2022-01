God of War | Guida

Uscito originariamente nel 2018 su PS4, God of War è un videogioco d’azione e avventura sviluppato da Sony Santa Monica, team parte dei PlayStation Studios.

Premiato come miglior gioco dell’anno 2018 ai The Game Awards, dove ha avuto la meglio anche sul favorito Red Dead Redemption, il gioco è l’ottavo episodio della serie God of War e rappresenta un reboot delle vicende di Kratos, che passano dalla mitologia classica greca allo scenario norreno.

Ora padre di un figlio che deve crescere da solo, Atreus, Kratos si ritrova alle prese con nemici provenienti dal mito scandinavo e con un’avventura che gli chiederà di confrontarsi con creature ostili di ogni genere. Riuscirà, nel frattempo, anche a imparare a essere un buon padre per Atreus?

Disponibile su PS4 (ma giocabile in retrocompatibilità anche su PS5), dal 14 gennaio 2022 il gioco è anche su PC, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione dedicata. Il porting, realizzato con assoluta cura, ha ottime performance sia su macchine più recenti che su hardware un po’ più datati, rappresentando un ottimo esempio di come dovrebbe essere adattato un gioco console per il pubblico PC.

Si tratta insomma di un’occasione ghiotta per recuperarlo anche per chi non ci si fosse mai avvicinato prima, in attesa del sequel God of War: Ragnarok, atteso proprio quest’anno.

In virtù dell’arrivo su PC abbiamo quindi deciso di realizzare una piccola guida dedicata ai nuovi giocatori di God of War, che permetterà loro di orientarsi tra regioni, collezionabili e soprattutto letali nemici del premiato titolo firmato Santa Monica. Se siete pronti a stringere tra le mani l’ascia e a lanciarvi tra dei norreni che intendono sfidarvi, insomma, tenetevi pronti: il Dio della Guerra vi attende.

Guide base per God of War

Contenuti e boss

Come battere le Valchirie

Come ottenere l’armatura di Zeus

Come sbloccare Asgard

Come sbloccare Jotunheim

Come sbloccare Niflheim

Guide in elaborazione