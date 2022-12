God of War Ragnarok è una produzione ricca di segreti e collezionabili da scoprire, il che renderà necessario per gli utenti prestare particolare attenzione a tutto ciò che li circonda per riuscire a completare il titolo al 100%.

L’esclusiva PlayStation si è rivelata particolarmente avvincente, ma rischia inevitabilmente di creare qualche frustrazione a tutti i fan completisti che mirano a non lasciarsi sfuggire nessun dettaglio.

Fortunatamente, alcuni fan hanno creato uno strumento molto utile e indispensabile per portare a termine nel migliore dei modi l’avventura: una mappa interattiva di God of War Ragnarok. In questa guida vi spiegheremo come funziona e come utilizzarla.

Come accedere alla mappa interattiva

La mappa interattiva di God of War Ragnarok (lo trovate su Amazon) è stata realizzata da Map Genie, sito specializzato nel ricreare le ambientazioni dei videogiochi più popolari sul mercato e in grado di segnalare prontamente tutti i segreti.

Data la particolare natura dell’ultima esclusiva PlayStation di Santa Monica Studio, avrete a disposizione diverse mappe interattive in base al livello di gioco: potete accedere all’hub principale al link di seguito e selezionare l’area che più vi interessa.

» Vai alla mappa interattiva di God of War: Ragnarok «

In breve tempo potrete scoprire tutti gli elementi più importanti e i collezionabili da trovare, avendo anche la possibilità di segnare prontamente quali avete già sbloccato e perfino nascondere i segreti che vi interessano di meno, come per esempio la posizione di boss e delle missioni.

Nel lato a sinistra dello schermo troverete infatti la legenda con i rispettivi loghi in lingua inglese delle diverse opzioni, controllabili a vostro piacimento: di default saranno tutte abilitate, ma trattandosi di uno strumento interattivo starà ai giocatori scegliere la maniera migliore per utilizzarlo.

Ricordiamo che lo strumento è in continuo aggiornamento: al momento la mappa interattiva viene infatti segnalata come un Work in Progress e nelle prossime settimane dovrebbe risultare ancora più dettagliata. In ogni caso, anche allo stato attuale, si tratta sicuramente del migliore compagno di viaggio che Kratos e Atreus possano desiderare.